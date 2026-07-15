105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

by

Whenever I pick up a fantasy novel or start a new video game, the first things that grab my attention are the characters and monsters. The stranger and more imaginative these beasts are, the more memorable the world can feel.

But every now and then, reality proves it’s as creative as fiction. You don’t have to visit imaginary lands to meet something so unique it seems almost impossible.

The Twitter/X account ‘Weird Animals‘ shares images of fascinating species that many people have never even heard of. So, to show just how diverse life on Earth really is, we’ve gathered some of its latest posts featuring extraordinary creatures from land, sea, and air.

#1

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

#2

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#3

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#4

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#5

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#6

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#7

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#8

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#9

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#10

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#11

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#12

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#13

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#14

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#15

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#16

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#17

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#18

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#19

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#20

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#21

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#22

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#23

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#24

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#25

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#26

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#27

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#28

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#29

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#30

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#31

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#32

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#33

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#34

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#35

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#36

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#37

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#38

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#39

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#40

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#41

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#42

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#43

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#44

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#45

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#46

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#47

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#48

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#49

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#50

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#51

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#52

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#53

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#54

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#55

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#56

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#57

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#58

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#59

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#60

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#61

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#62

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#63

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#64

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#65

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#66

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#67

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#68

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#69

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#70

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#71

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#72

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#73

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#74

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#75

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#76

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#77

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#78

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#79

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#80

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#81

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#82

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#83

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#84

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#85

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#86

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#87

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#88

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#89

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#90

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#91

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#92

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#93

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#94

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#95

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#96

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#97

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#98

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#99

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#100

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#101

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#102

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#103

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#104

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#105

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#106

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#107

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#108

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#109

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#110

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#111

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#112

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#113

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#114

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#115

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#116

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#117

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#118

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#119

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#120

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#121

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#122

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#123

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#124

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#125

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#126

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#127

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#128

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#129

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#130

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#131

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#132

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#133

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#134

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#135

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#136

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

#137

105 Fantastical Animals You Probably Won’t Believe Exist (New Pics)

Image source: Weird_AnimaIs

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
30 Times Commuters Saw Others Reading Such Strange Books While On The Subway, They Just Had To Document It
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, What Is The Most Recent Embarrassing Thing You Have Said? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
109 One In A Million Coincidences That Are Hard To Believe Have Actually Happened
3 min read
Nov, 12, 2025
Wordle #1782: Hints & Answer (May 6, 2026)
3 min read
May, 8, 2026
Why Do People Dislike Brandon on “The Fosters” So Much?
3 min read
Aug, 30, 2017
This Instagram Account Collects Terrible Real Estate Pics, And Here’s 24 Of The Worst Ones (New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025