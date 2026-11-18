Designers have a special talent for thinking outside the box. Where most people see a wooden ladder gathering dust in the garage, they see a bookshelf leaning against the living room wall. Where others see an abandoned church, they see a lively nightclub. There’s really no limit to what their imaginations can come up with.
Below, we’ve rounded up some of the most unusual and inventive designs shared by the Instagram account Design Dunker. Scroll down to admire these clever creations and upvote the ones you like best!
#1
Image source: designdunker
#2
Image source: designdunker
#3
Image source: designdunker
#4
Image source: designdunker
#5
Image source: designdunker
#6
Image source: designdunker
#7
Image source: designdunker
#8
Image source: designdunker
#9
Image source: designdunker
#10
Image source: designdunker
#11
Image source: designdunker
#12
Image source: designdunker
#13
Image source: designdunker
#14
Image source: designdunker
#15
Image source: designdunker
#16
Image source: designdunker
#17
Since having a baby, Federica wanted to create a sculpture that could be enjoyed by her son! And so Bruno’s swing was born as well! It is a kinetic sculpture that resembles the love our heart is filled with by our children and the beat this produces!
Image source: designdunker
#18
Image source: designdunker
#19
Image source: designdunker
#20
Image source: designdunker
#21
Image source: designdunker
#22
Image source: designdunker
#23
Image source: designdunker
#24
Image source: designdunker
#25
Image source: designdunker
#26
Image source: designdunker
#27
Image source: designdunker
#28
Image source: designdunker
#29
Image source: designdunker
#30
Image source: designdunker
#31
Image source: designdunker
#32
Image source: designdunker
#33
Image source: designdunker
#34
Image source: designdunker
#35
Image source: designdunker
#36
Image source: designdunker
#37
Image source: designdunker
#38
Image source: designdunker
#39
Image source: designdunker
#40
Image source: designdunker
#41
Image source: designdunker
#42
Image source: designdunker
#43
Image source: designdunker
#44
Image source: designdunker
#45
Image source: designdunker
#46
Image source: designdunker
#47
Image source: designdunker
#48
Image source: designdunker
#49
Image source: designdunker
#50
Image source: designdunker
#51
Image source: designdunker
#52
Image source: designdunker
#53
Image source: designdunker
#54
Image source: designdunker
#55
Image source: designdunker
#56
Image source: designdunker
#57
Image source: designdunker
#58
Image source: designdunker
#59
Image source: designdunker
#60
Image source: designdunker
#61
Image source: designdunker
#62
Image source: designdunker
#63
Image source: designdunker
#64
Image source: designdunker
#65
Image source: designdunker
#66
Image source: designdunker
#67
Image source: designdunker
#68
Image source: designdunker
#69
Image source: designdunker
#70
Image source: designdunker
#71
Image source: designdunker
Follow Us