‘Weird History’ Is An Account That Shares Interesting, Odd, And Funny Things That Happened And Here’s 50 Of Their Best Posts

Ah, history—my first true love, right next to fantasy fiction. There really is nothing like opening up an expertly written, emotionally-riveting history book on a rainy evening with the flames merrily crackling in the fireplace, the wind howling outside your windows, and learning about historical events.
Right among the top history lovers on Planet Earth lies Andrew Rader, a polymath who’s as skilled as his interests are varied. Andrew is the man and the legend behind the incredibly successful Weird History Twitter page that’s chock full of fascinating, intriguing, and even hilarious, well you guessed it, historical facts. The unexpected and sometimes weird things he shares are enough to make a history buff like me squeal with joy.
Go brew yourself a mug of tea or a cup of coffee, scroll on, and upvote your fave fun facts about odd history! When you’re done, you’ll find our delightful post about the Weird History page that the Bored Panda team put together previously right over here.
More info: Twitter (Weird History) | Twitter (Andrew) | Instagram | Facebook | Andrew-Rader.com
#1
Image source: weird_hist
#2
Image source: weird_hist
#3
Image source: weird_hist
#4
Image source: weird_hist
#5
Image source: weird_hist
#6
Image source: weird_hist
#7
Image source: weird_hist
#8
Image source: weird_hist
#9
Image source: weird_hist
#10
Image source: weird_hist
#11
Image source: weird_hist
#12
Image source: weird_hist
#13
Image source: weird_hist
#14
Image source: weird_hist
#15
Image source: weird_hist
#16
Image source: weird_hist
#17
Image source: weird_hist
#18
Image source: weird_sci
#19
Image source: weird_hist
#20
Image source: weird_hist
#21
Image source: weird_hist
#22
Image source: weird_hist
#23
Image source: weird_hist
#24
Image source: weird_hist
#25
Image source: weird_hist
#26
Image source: weird_hist
#27
Image source: weird_hist
#28
Image source: weird_hist
#29
Image source: weird_hist
#30
Image source: weird_hist
#31
Image source: weird_hist
#32
Image source: weird_hist
#33
Image source: weird_hist
#34
Image source: weird_hist
#35
Image source: weird_hist
#36
Image source: weird_hist
#37
Image source: weird_hist
#38
Image source: weird_hist
#39
Image source: weird_hist
#40
Image source: weird_hist
#41
Image source: weird_hist
#42
Image source: weird_hist
#43
Image source: weird_hist
#44
Image source: weird_hist
#45
Image source: weird_hist
#46
Image source: weird_hist
#47
Image source: weird_hist
#48
Image source: weird_hist
#49
Image source: weird_hist
#50
Image source: weird_hist
Follow Us