I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father’s Day

To celebrate Father’s Day, I put together a collection of comics about the diverse roles that fathers take in the animal kingdom.
#1 Is The Fox Kit Lazy Or Unmotivated?
#2 Midwife Toad Fathers “Deliver” Their Offspring
#3 Poison Dart Frog Dads Are Always Up For Giving Piggy-Back Rides
#4 Monteiro’s Hornbill Dads Do All The Work Outside The Tree
#5 Blanket Octopuses Really Want To Be Good Fathers
#6 Despite A Changing World, Puffin Parents Are Trying Their Hardest
#7 Darwin’s Frog Develops Tadpoles In Dad’s Throat!
#8 Spider Kids Are Missing Out On Dad Jokes
#9 Termite Dads Stay With Their Queen Through Thick And Thin!
#10 What If A Surinam Toad Father Has Trypophobia?
#11 Common Cucko Birds
#12 Guillemot Chicks Are Brats
#13 Luckily Duck Moms Have Inverted-Corkscrew Parts
#14 Cassowary Dad
#15 Pleco Fish Dads Love Showing Off Their Facial Accoutrements
#16 Well At Least Orangutan Moms Like The Look
#17 Glass Frogs Need To Be Protective To Keep The Parasites Away
#18 Another Doting Darwin’s Frog Dad (If There Are Any Left)
#19 Where Could Eggs Be Safer Than On The Back Of A Water Bug Dad?
#20 Zebra Shark Dads
