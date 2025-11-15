I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father’s Day

by

To celebrate Father’s Day, I put together a collection of comics about the diverse roles that fathers take in the animal kingdom.

If you want to see more comics like these, please follow me on Instagram, Facebook, or Twitter.

You can help support these comics by becoming a patron or buying some merch from my shop.

More info: Instagram.com | patreon.com | underdonecomics.threadless.com | Facebook | twitter.com

#1 Is The Fox Kit Lazy Or Unmotivated?

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#2 Midwife Toad Fathers “Deliver” Their Offspring

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#3 Poison Dart Frog Dads Are Always Up For Giving Piggy-Back Rides

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#4 Monteiro’s Hornbill Dads Do All The Work Outside The Tree

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#5 Blanket Octopuses Really Want To Be Good Fathers

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#6 Despite A Changing World, Puffin Parents Are Trying Their Hardest

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#7 Darwin’s Frog Develops Tadpoles In Dad’s Throat!

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#8 Spider Kids Are Missing Out On Dad Jokes

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#9 Termite Dads Stay With Their Queen Through Thick And Thin!

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#10 What If A Surinam Toad Father Has Trypophobia?

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#11 Common Cucko Birds

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#12 Guillemot Chicks Are Brats

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#13 Luckily Duck Moms Have Inverted-Corkscrew Parts

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#14 Cassowary Dad

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#15 Pleco Fish Dads Love Showing Off Their Facial Accoutrements

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#16 Well At Least Orangutan Moms Like The Look

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#17 Glass Frogs Need To Be Protective To Keep The Parasites Away

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#18 Another Doting Darwin’s Frog Dad (If There Are Any Left)

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#19 Where Could Eggs Be Safer Than On The Back Of A Water Bug Dad?

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

#20 Zebra Shark Dads

I Made These 20 Comics About The Weirdest Dads In The Animal Kingdom For Father&#8217;s Day

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Make Minimalist Classic Fairytales Characters
3 min read
Nov, 11, 2025
Seong Gi-hun, player 456 from Squid Game
Netflix Unveils ‘Squid Game’ Season 3 Release Date and First Look Photos
3 min read
Jan, 31, 2025
Woman Shares Her Issues With The “Body Positivity Movement” In A Viral Video
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, If You Could Sum Up Your Whole Life In A Sentence, What Would It Be? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Review – Fringe, Season 2
3 min read
May, 28, 2010
Gallery – Vanessa Lachey of Wipeout!
3 min read
Mar, 21, 2011
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.