94 Photos That Capture The Beauty Of All Things Vintage

It’s not uncommon to feel nostalgic for a time in your life when you were happy, had few responsibilities, and had your entire future ahead of you. Some folks feel nostalgic for eras that they have never lived in, but they love the idea and aesthetics. This is called anemoia.
One Instagram account—‘June Cleavers Vintage Closet’—successfully taps into that feeling. The curator of this social media project shares photos of all things of vintage design, from retro recipes and fashion to furniture, tech, architecture, and toys. We’ve collected some of the most interesting pics that embody days long gone, to give you a taste of nostalgia tinged with a dash of wistfulness. Scroll down to take a peek!
Meanwhile, Bored Panda reached out to the founder of the project, Jennifer Kline. You’ll find our full interview with her below!
#1
Except call it Only Grans
#2
#3
I thought l’d share my mom’s childhood Barbie collection. I always loved the booklet and admired the dresses and art work
#4
Kurt Zimmerman created “Artoo Deco” Art Deco take on R2-D2, capable of movement under radio control with an in-built sound-system that makes droidish noises
#5
The bathrooms in this Illinois home are spectacular! Built in 1952
#6
#7
This property sold for 1.8 million
7 bedrooms, 4 full baths, 2 half baths
Architect John Koster was commissioned by the Mechner family in 1969 to develop a property like no other.
Chappaqua, NY
#8
#9
Miracle Strip Amusement Park. It was in operation from 1963 to 2004.
The Starliner, an out and back-style wooden coaster designed by John Allen, was the park’s main attraction and the first roller coaster in Florida.
In 2003, it was announced that the park would close the following year due to a decline in public interest, loss of revenue, and increasing maintenance costs for the vintage rides. Many of the rides were sold off to other amusement parks or private collectors, while others were demolished or left to decay.
Panama City Beach, Florida
#10
Denny’s in the 70s
#11
Stilnovo tripod UFO Lamp
#12
‘Ebony’ Magazine’s vintage test kitchen.
The 1970s-era kitchen went under conservation at the National Museum of African American History and Culture
#13
I would totally decorate with cocktail weenies. It would be the best weenie tree around!
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
The wallpaper. The apron. And much more vintage goodness going on here
#24
#25
The XPAK 400 – a futuristic, single-seat, custom-built air car designed by George Barris of Barris Kustoms. It was first displayed at the 1964 New York World’s Fair. The car floats on a five-inch cushion of air, achieved by a system of fans, and has no wheels or transmission. It was designed to operate on both land and water.
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
This 1972 built home was on the market in Kokomo, IN
#35
#36
#37
In 1977, when STAR WARS beat Jaws to become the highest-grossing movie ever at the time, Steven Spielberg took out the below ad for George Lucas in Variety
#38
Promo for Rickenbacker guitar I believe this is from 1958 or so
#39
#40
#41
Renowned architect John Semitekol, who studied under Mies van der Rohe, designed and built this home as his personal residence in 1955; it has been enjoyed by his family ever since. It was sold in 2016. Located in Joliet, IL
#42
#43
#44
#45
The House of the Future A series of Motorola advertisements from the early 1960s ..the future was then. illustrated by Chicago native Charles Schridde
#46
#47
#48
#49
#50
“House of Tomorrow” – where Elvis and Priscilla Presley spent their honeymoon in Palm Springs, California. It’s full of retro-futuristic architectural features. It sold for 5,650,000 back in 2022. Built in 1939 . 5 bed, 5 bath
#51
Built in 1973. Four bed four bath home
#52
Rasmussen Residence – Lake Forest, IL Designed in 1964 by architect Robert R Rasmussen. This is not currently on the market but I had shared it when it was active. I felt it was worthy of another share.
4 bed, 3 bath home
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
Home built in 1951
#62
Deleted hospital scene from the alternate ending of The Shining.
Wendy receives a visit from Mr. Ullman, manager of the Overlook Hotel. This was in the theatrical release in America for two weeks. Kubrick then had it hand cut out of the film. New Jersey was the final state, so had this scene for five weeks. It goes between frozen jack but before the photo. He also visits Danny. A scene was filmed where he bounces a tennis ball to Danny. The camera was Danny’s view of the ball coming towards him. It was shot numerous times.
#63
Just imagine their jello salads
#64
#65
#66
#67
#68
#69
#70
#71
Sea Dip Daytona Beach, FL
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
Cashier inspection This was labeled as being at the Piggly Wiggly Continental supermarket Encino, California, 1962
#82
#83
#84
#85
#86
#87
Plastic wigs
#88
#89
#90
#91
#92
#93
#94
