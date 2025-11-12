Designer Creates Brilliantly Useless Product Designs

“The Uncomfortable” is a collection of deliberately inconvenient everyday objects by Athens-based architect Katerina Kamprani.
While most of product designers are often trying to make objects as useful as possible, Kamprani here does the exact opposite trying to discover the best way to annoy everyone with her creations.
#1 Engagement Mugs
Image source: Katerina Kamprani
#2 Hourglass Salt & Pepper Shakers
Image source: Katerina Kamprani
#3 The Uncomfortable Mug
Image source: Katerina Kamprani
#4 Long Mug
Image source: Katerina Kamprani
#5 Thick Fork
Image source: Katerina Kamprani
#6 The Uncomfortable Teapot
Image source: Katerina Kamprani
#7 Triple Door
Image source: Katerina Kamprani
#8 The Uncomfortable Fork
Image source: Katerina Kamprani
#9 Concrete Umbrella
Image source: Katerina Kamprani
#10 The Uncomfortable Champagne Glasses
Image source: Katerina Kamprani
#11 Inflatable Doorknob
Image source: Katerina Kamprani
#12 Uncomfortable Chair #3
Image source: Katerina Kamprani
#13 Uncomfortable Chair #2
Image source: Katerina Kamprani
#14 The Uncomfortable Wine Glass
Image source: Katerina Kamprani
#15 The Uncomfortable Cutlery Set
Image source: Katerina Kamprani
#16 Slim Staircase
Image source: Katerina Kamprani
#17 Thick Knife
Image source: Katerina Kamprani
#18 Hoop Chair
Image source: Katerina Kamprani
#19 The Uncomfortable Fork
Image source: Katerina Kamprani
#20 The Uncomfortable Rain Boots
Image source: Katerina Kamprani
#21 The Uncomfortable Watering Can
Image source: Katerina Kamprani
#22 Thick Button
Image source: Katerina Kamprani
#23 Uncomfortable Chair #1
Image source: Katerina Kamprani
#24 The Uncomfortable Broom
Image source: Katerina Kamprani
#25 The Uncomfortable Entrance
Image source: Katerina Kamprani
#26 The Uncomfortable Key
Image source: Katerina Kamprani
#27 The Uncomfortable Fork
Image source: Katerina Kamprani
#28 Uncomfortable Spoon
Image source: Katerina Kamprani
#29 The Uncomfortable Briki
Image source: Katerina Kamprani
#30 Chain Fork
Image source: Katerina Kamprani
#31 Inflatable Paddle
Image source: Katerina Kamprani
#32 The Uncomfortable Pot
Image source: Katerina Kamprani
#33 The Uncomfortable Set
Image source: Katerina Kamprani
#34 The Uncomfortable Watering Can
Image source: Katerina Kamprani
