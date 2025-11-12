Designer Creates Brilliantly Useless Product Designs

“The Uncomfortable” is a collection of deliberately inconvenient everyday objects by Athens-based architect Katerina Kamprani. 

While most of product designers are often trying to make objects as useful as possible, Kamprani here does the exact opposite trying to discover the best way to annoy everyone with her creations.

More info: theuncomfortable.com

#1 Engagement Mugs

Image source: Katerina Kamprani

#2 Hourglass Salt & Pepper Shakers

Image source: Katerina Kamprani

#3 The Uncomfortable Mug

Image source: Katerina Kamprani

#4 Long Mug

Image source: Katerina Kamprani

#5 Thick Fork

Image source: Katerina Kamprani

#6 The Uncomfortable Teapot

Image source: Katerina Kamprani

#7 Triple Door

Image source: Katerina Kamprani

#8 The Uncomfortable Fork

Image source: Katerina Kamprani

#9 Concrete Umbrella

Image source: Katerina Kamprani

#10 The Uncomfortable Champagne Glasses

Image source: Katerina Kamprani

#11 Inflatable Doorknob

Image source: Katerina Kamprani

#12 Uncomfortable Chair #3

Image source: Katerina Kamprani

#13 Uncomfortable Chair #2

Image source: Katerina Kamprani

#14 The Uncomfortable Wine Glass

Image source: Katerina Kamprani

#15 The Uncomfortable Cutlery Set

Image source: Katerina Kamprani

#16 Slim Staircase

Image source: Katerina Kamprani

#17 Thick Knife

Image source: Katerina Kamprani

#18 Hoop Chair

Image source: Katerina Kamprani

#19 The Uncomfortable Fork

Image source: Katerina Kamprani

#20 The Uncomfortable Rain Boots

Image source: Katerina Kamprani

#21 The Uncomfortable Watering Can

Image source: Katerina Kamprani

#22 Thick Button

Image source: Katerina Kamprani

#23 Uncomfortable Chair #1

Image source: Katerina Kamprani

#24 The Uncomfortable Broom

Image source: Katerina Kamprani

#25 The Uncomfortable Entrance

Image source: Katerina Kamprani

#26 The Uncomfortable Key

Image source: Katerina Kamprani

#27 The Uncomfortable Fork

Image source: Katerina Kamprani

#28 Uncomfortable Spoon

Image source: Katerina Kamprani

#29 The Uncomfortable Briki

Image source: Katerina Kamprani

#30 Chain Fork

Image source: Katerina Kamprani

#31 Inflatable Paddle

Image source: Katerina Kamprani

#32 The Uncomfortable Pot

Image source: Katerina Kamprani

#33 The Uncomfortable Set

Image source: Katerina Kamprani

#34 The Uncomfortable Watering Can

Image source: Katerina Kamprani

