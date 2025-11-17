40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

by

Today, we are happy to present you with the most recent “Captain Scratchy” webcomics collection. The series by Chuck Ingwersen, a freelance cartoonist from Chicago, has captured many hearts and keeps bringing smiles to over 50K followers on the artist’s Instagram profile.

Chuck initially worked as a newspaper journalist, but he decided to pursue a career in the creative field. The artist mentioned in one of our previous articles that he has been interested in illustration since his childhood. He told us: “I drew constantly as a kid, and I’ve hand-drawn countless funny greeting cards for friends and families ever since I was very young.” Now, Ingwersen creates his daily webcomic featuring animals and humans in a relatable and heartwarming manner and shares it on social media. Also, he creates illustrations for greeting cards and sells them online.

If you missed our previous posts featuring Chuck’s comics, you can click here or here.

More info: Instagram | zazzle.com | twitter.com | captainscratchy.com

#1

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#2

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#3

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#4

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#5

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#6

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#7

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#8

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#9

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#10

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#11

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#12

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#13

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#14

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#15

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#16

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#17

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#18

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#19

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#20

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#21

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#22

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#23

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#24

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#25

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#26

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#27

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#28

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#29

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#30

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#31

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#32

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#33

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#34

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#35

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#36

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#37

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#38

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#39

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

#40

40 New Comics That Feature Animals In Funny Situations By Captainscratchy

Image source: captainscratchy

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Intricate Jen Violette Glass Sculpting
3 min read
Nov, 13, 2025
This 8-Year-Old Boy Spent 2 Years Growing His Hair To Make Wigs For Kids With Cancer
3 min read
Nov, 11, 2025
10 Behind the Scenes Secrets of “Say Yes to the Dress”
3 min read
Jul, 26, 2018
I’m A Nurse And I Use Syringes To Paint (Part 4)
3 min read
Nov, 13, 2025
Khloe and Lamar Season 2 Premiere: A Fine Bromance
3 min read
Feb, 19, 2012
Hey Pandas, What’s Your Most Embarrassing Telephone Moment? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.