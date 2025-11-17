“Unusual Images”: 30 Of The Most Comically Bizarre Pics Shared By This Facebook Page

It’s that part of the internet again.
You know, the weird part, the side of the internet full of stuff that makes you question the rabbit holes you took to get there, along with life on this planet and human existence as a whole.
Yep, this time this weird side of the internet is seeping into Bored Panda from Facebook. The Unusual Pics page shares pics of exactly that, unusual things that make folks raise more questions than they can manage to get answers to.
More Info: Unusual Pics
#1
Image source: Unusual Images
#2
Image source: Unusual Images
#3
Image source: Unusual Images
#4
Image source: Unusual Images
#5
Image source: Unusual Images
#6
Image source: Unusual Images
#7
Image source: Unusual Images
#8
Image source: Unusual Images
#9
Image source: Unusual Images
#10
Image source: Unusual Images
#11
Image source: Unusual Images
#12
Image source: Unusual Images
#13
Image source: Unusual Images
#14
Image source: Unusual Images
#15
Image source: Unusual Images
#16
Image source: Unusual Images
#17
Image source: Unusual Images
#18
Image source: Unusual Images
#19
Image source: Unusual Images
#20
Image source: Unusual Images
#21
Image source: Unusual Images
#22
Image source: Unusual Images
#23
Image source: Unusual Images
#24
Image source: Unusual Images
#25
Image source: Unusual Images
#26
Image source: Unusual Images
#27
Image source: Unusual Images
#28
Image source: Unusual Images
#29
Image source: Unusual Images
#30
Image source: Unusual Images
Follow Us