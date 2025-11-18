30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

by

Harris Fishman is a self-taught comic artist and mastermind behind the Beetle Moses comics! The artist embarked on his comic journey in the Spring of 2022, leaving his job to follow his artistic passion. Since then, his unique style has quickly made him a recognized name in the webcomic world.

Beetle Moses comics are a charming blend of humor, creativity, and the unexpected. Harris covers a diverse range of topics like animals, nature, movies, and playful jabs at pop culture. With a touch of absurdity and funny punchlines, Beetle Moses comics have gained widespread attention on social media.

“I’ve been drawing my whole life, but I only decided about a year ago to take a risk and commit to my art full-time. I didn’t attend art school, and I don’t have any formal training beyond high school art classes. I just have an enormous appreciation for art. I’ve been extremely blessed to have found an audience that appreciates my drawings and humor over the last year,” Harris shared in a previous interview with Bored Panda.

More info: Instagram | twitter.com | beetlemoses.bigcartel.com

#1

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#2

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#3

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#4

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#5

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#6

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#7

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#8

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#9

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#10

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#11

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#12

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#13

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#14

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#15

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#16

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#17

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#18

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#19

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#20

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#21

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#22

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#23

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#24

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#25

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#26

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#27

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#28

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#29

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

#30

30 Ridiculous Comics With Unexpected Endings By Harris Fishman (New Pics)

Image source: beetlemoses

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Create Super Cute And Creepy Dolls (New Creations)
3 min read
Nov, 12, 2025
‘ToonMe’: This App Transforms People Into A Pixar Character (30 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Protesters Turn White House Fence Into A 1.7-Mile Monument To Racial Justice
3 min read
Nov, 14, 2025
59 Cozy Balcony Decorating Ideas
3 min read
Nov, 11, 2025
Entitled Man Steals This Woman’s Plane Seat And Pretends To Be Asleep, Proceeds To Get Mad When She Takes It Back
3 min read
Nov, 16, 2025
Five Ways Hawaii Five-O Could be Better This Season
3 min read
Nov, 1, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.