These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Kobi Levi is an internationally recognized footwear designer and artist known for turning shoes into imaginative, sculptural works of art. A graduate of the Bezalel Academy of Arts and Design, he creates each piece from concept to completion in his own studio, combining design, craftsmanship, and hands-on shoemaking.
His work is inspired by everyday objects, cultural references, and small moments from daily life – things like coffee spills, chewing gum, or visual illusions – which he transforms into unexpected shoe designs. Each creation is handcrafted and produced in limited editions.
Levi’s shoes are known for blending humor, creativity, and technical skill, pushing the boundaries of what footwear can be. His designs have been exhibited internationally and worn by well-known figures such as Lady Gaga, Whoopi Goldberg, and Fergie.
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#1 Flat Stilettos
Image source: kobilevidesign
#2 Banana
Image source: kobilevidesign
#3 Gum Sneakers
Image source: kobilevidesign
#4 Liquify
Image source: kobilevidesign
#5 Split Sneakers
Image source: kobilevidesign
#6 Coffee Porcelain
Image source: kobilevidesign
#7 High End Sneaker
Image source: kobilevidesign
#8 Market
Image source: kobilevidesign
#9 Miao
Image source: kobilevidesign
#10 Pixel
Image source: kobilevidesign
#11 Unbroken
Image source: kobilevidesign
#12 Blond Ambition
Image source: kobilevidesign
#13 Flat Stilettos
Image source: kobilevidesign
#14 Fluid
Image source: kobilevidesign
#15 Loading
Image source: kobilevidesign
#16 Melting Pumps
Image source: kobilevidesign
#17 Pixel
Image source: kobilevidesign
#18 Slide
Image source: kobilevidesign
#19 Sling Shot
Image source: kobilevidesign
#20 Spillaaaaa
Image source: kobilevidesign
#21 Zoom
Image source: kobilevidesign
#22 Break Point
Image source: kobilevidesign
#23 Cheerleader
Image source: kobilevidesign
#24 Click
Image source: kobilevidesign
#25 Contemporary Chinese
Image source: kobilevidesign
#26 Double Boots
Image source: kobilevidesign
#27 Market Trolley
Image source: kobilevidesign
#28 Melting
Image source: kobilevidesign
#29 Melting Sneakers
Image source: kobilevidesign
#30 Pixel
Image source: kobilevidesign
#31 Reflection
Image source: kobilevidesign
#32 Shark
Image source: kobilevidesign
#33 Slicedsneaker
Image source: kobilevidesign
#34 Toucan
Image source: kobilevidesign
#35 Cherry
Image source: kobilevidesign
#36 Counterpart
Image source: kobilevidesign
#37 Confusion
Image source: kobilevidesign
#38 Contortion
Image source: kobilevidesign
#39 Duck
Image source: kobilevidesign
#40 Harp
Image source: kobilevidesign
#41 Heart
Image source: kobilevidesign
#42 Matryoshka
Image source: kobilevidesign
#43 Pixel
Image source: kobilevidesign
#44 Write
Image source: kobilevidesign
#45 Xylophone
Image source: kobilevidesign
#46 Arch
Image source: kobilevidesign
#47 Elephant
Image source: kobilevidesign
#48 Flamingo
Image source: kobilevidesign
#49 Watermelon
Image source: kobilevidesign
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