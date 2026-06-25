These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

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Kobi Levi is an internationally recognized footwear designer and artist known for turning shoes into imaginative, sculptural works of art. A graduate of the Bezalel Academy of Arts and Design, he creates each piece from concept to completion in his own studio, combining design, craftsmanship, and hands-on shoemaking.

His work is inspired by everyday objects, cultural references, and small moments from daily life – things like coffee spills, chewing gum, or visual illusions – which he transforms into unexpected shoe designs. Each creation is handcrafted and produced in limited editions.

Levi’s shoes are known for blending humor, creativity, and technical skill, pushing the boundaries of what footwear can be. His designs have been exhibited internationally and worn by well-known figures such as Lady Gaga, Whoopi Goldberg, and Fergie.

More info: kobilevidesign.com | Instagram | Facebook

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

#1 Flat Stilettos

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#2 Banana

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#3 Gum Sneakers

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#4 Liquify

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#5 Split Sneakers

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#6 Coffee Porcelain

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#7 High End Sneaker

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#8 Market

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#9 Miao

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#10 Pixel

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#11 Unbroken

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#12 Blond Ambition

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#13 Flat Stilettos

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#14 Fluid

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#15 Loading

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#16 Melting Pumps

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#17 Pixel

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#18 Slide

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#19 Sling Shot

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#20 Spillaaaaa

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#21 Zoom

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#22 Break Point

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#23 Cheerleader

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#24 Click

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#25 Contemporary Chinese

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#26 Double Boots

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#27 Market Trolley

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#28 Melting

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#29 Melting Sneakers

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#30 Pixel

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#31 Reflection

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#32 Shark

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#33 Slicedsneaker

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#34 Toucan

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#35 Cherry

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#36 Counterpart

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#37 Confusion

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#38 Contortion

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#39 Duck

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#40 Harp

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#41 Heart

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#42 Matryoshka

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#43 Pixel

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#44 Write

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#45 Xylophone

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#46 Arch

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#47 Elephant

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#48 Flamingo

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

#49 Watermelon

These Are Not Ordinary Shoes: 49 Creative And Imaginative Designs By Kobi Levi

Image source: kobilevidesign

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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