Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Longtime readers will know that for whatever reason, Belgium has a thing for particularly ugly houses. These buildings contain design choices so bizarre that they are almost a subgenre of architectural photography online. Cheap, ramshackle buildings are one thing, but here most homes contain what appear to be deliberate, albeit confusing design choices made by someone who had other options.
The “Ugly Belgian Houses” (it’s in the name) Instagram account gathers the best (or worst) examples of home and yard design from the Western European country. We also reached out to Hannes Coudenys, the man who manages the page. So upvote the most heinous offenders and comment your theories on what was going through the architect’s head.
#1 Felix The Housecat
Image source: uglybelgianhouses
#2 Ugly Belgian House On A Budget
Image source: uglybelgianhouses
#3 Don’t Care About Your Opinion But That Really Looks Like A Minion
Image source: uglybelgianhouses
#4 Citroen Citrout
Image source: uglybelgianhouses
#5 Ugly Belgian Houses. Literally
Image source: uglybelgianhouses
#6 What Kind Of Toppings Do You Want On Your House? Yes!
Image source: uglybelgianhouses
#7 We All Live In An Orange Submarine
Image source: uglybelgianhouses
#8 La Sagrada Familia By Antoni Audi
Image source: uglybelgianhouses
#9 When You Lost The Assembly Instructions
Image source: uglybelgianhouses
#10 When You Roll Too Much During Sleep
Image source: uglybelgianhouses
#11 Une Belle Maisnon
Image source: uglybelgianhouses
#12 Cut My House In To Pieces This Is My Last Carport
Image source: uglybelgianhouses
#13 Ugly Belgian House
Image source: uglybelgianhouses
#14 I Wanted To Include A Joke About Carpentry But I Didn’t Think It Wood Work
Image source: uglybelgianhouses
#15 When You Ordered The Wrong Roof But You Are Too Lazy To Send It Back
Image source: uglybelgianhouses
#16 Big Door Energy
Image source: uglybelgianhouses
#17 True Story: They Had To Cage The Rocks. People Thought You Could Throw Them To The Holes. It Was 100 Points If You’d Hit The Little Window
Image source: uglybelgianhouses
#18 When You Stop Talking About Your House And Make It Concrete
Image source: uglybelgianhouses
#19 Don’t Say Cottage To Gothage
Image source: uglybelgianhouses
#20 Nice Qwallity
Image source: uglybelgianhouses
#21 Oh Deer
Image source: uglybelgianhouses
#22 On A Side Nose, This One Is Quite Special
Image source: uglybelgianhouses
#23 One Of These Is A Bloc Paté
Image source: uglybelgianhouses
#24 Warpitecture
Image source: uglybelgianhouses
#25 The Architect Really Stepped Up His Game
Image source: uglybelgianhouses
#26 Bridge Over The River Kwhy?
Image source: uglybelgianhouses
#27 Let’s Just Hope It Disappears When They Get A Full Line
Image source: uglybelgianhouses
#28 Piece Of Cake
Image source: uglybelgianhouses
#29 It’s A Carportoise
Image source: uglybelgianhouses
#30 Hey, Teacher, Leave This House Alone All In All, It’s Just Another Dick With A Wall
Image source: uglybelgianhouses
