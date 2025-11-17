Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

by

Longtime readers will know that for whatever reason, Belgium has a thing for particularly ugly houses. These buildings contain design choices so bizarre that they are almost a subgenre of architectural photography online. Cheap, ramshackle buildings are one thing, but here most homes contain what appear to be deliberate, albeit confusing design choices made by someone who had other options. 

The “Ugly Belgian Houses” (it’s in the name) Instagram account gathers the best (or worst) examples of home and yard design from the Western European country. We also reached out to Hannes Coudenys, the man who manages the page. So upvote the most heinous offenders and comment your theories on what was going through the architect’s head. 

More info: Instagram | Instagram

#1 Felix The Housecat

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#2 Ugly Belgian House On A Budget

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#3 Don’t Care About Your Opinion But That Really Looks Like A Minion

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#4 Citroen Citrout

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#5 Ugly Belgian Houses. Literally

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#6 What Kind Of Toppings Do You Want On Your House? Yes!

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#7 We All Live In An Orange Submarine

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#8 La Sagrada Familia By Antoni Audi

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#9 When You Lost The Assembly Instructions

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#10 When You Roll Too Much During Sleep

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#11 Une Belle Maisnon

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#12 Cut My House In To Pieces This Is My Last Carport

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#13 Ugly Belgian House

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#14 I Wanted To Include A Joke About Carpentry But I Didn’t Think It Wood Work

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#15 When You Ordered The Wrong Roof But You Are Too Lazy To Send It Back

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#16 Big Door Energy

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#17 True Story: They Had To Cage The Rocks. People Thought You Could Throw Them To The Holes. It Was 100 Points If You’d Hit The Little Window

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#18 When You Stop Talking About Your House And Make It Concrete

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#19 Don’t Say Cottage To Gothage

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#20 Nice Qwallity

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#21 Oh Deer

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#22 On A Side Nose, This One Is Quite Special

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#23 One Of These Is A Bloc Paté

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#24 Warpitecture

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#25 The Architect Really Stepped Up His Game

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#26 Bridge Over The River Kwhy?

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#27 Let’s Just Hope It Disappears When They Get A Full Line

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#28 Piece Of Cake

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#29 It’s A Carportoise

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

#30 Hey, Teacher, Leave This House Alone All In All, It’s Just Another Dick With A Wall

Belgian Guy Documents Ugly Houses He Sees And They’re So Bad, It’s Hilarious (30 New Pics)

Image source: uglybelgianhouses

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Live to Dance Semi-Final Round 1 – Recap
3 min read
Jan, 12, 2011
Is Vikings: Valhalla Worth Watching? Hell Yes
3 min read
Feb, 26, 2022
Woman Brings Her Own Food To A Vegan Wedding Because The Couple Didn’t Want To Cater To Her Specific Diet, Drama Ensues
3 min read
Nov, 16, 2025
84 Gorgeous Flamingo Pics To Celebrate Pink Flamingo Day
3 min read
Nov, 12, 2025
The Rise of Quality Television in the Last 20 Years
3 min read
Oct, 24, 2016
Girl Glues This Horse To Her Phone Case Expecting It To Be Easier To Grab, It Ends Up Photobombing Every Pic
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.