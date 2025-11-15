I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

by

I am a polymer clay artist who incorporates a pebble at the heart of every piece. I’m inspired by nature and the wildlife of the British countryside.

More info: youtube.com | Etsy

#1 Hummingbird

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#2 Fantasy Owl Box

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#3 Pebble Stag

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#4 Dapper Fox

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#5 Red Eyed Tree Frog

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#6 Pebble Barn Owl

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#7 Steampunk Owl

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#8 Pebble Elephant

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#9 Field Mouse

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#10 Pebble Turtle

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#11 Barn Owl Night Scene

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#12 Lovebirds

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#13 Goldfish

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#14 Pebble Badger

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#15 Highland Cow

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

#16 Victorian Stag

I Turn Pebbles Into Art With Polymer Clay

Image source: Pebble Heart Art

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
NYT Wordle Hints And Answers For 11-November-2025
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, Please Photoshop My Cat (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
This Artist Paints Women With Helmets On And Social Media Loves Them
3 min read
Nov, 13, 2025
Weeds Cast: What Happened to the Stars of the Hit Showtime Series?
3 min read
Sep, 19, 2025
Mom Of 3 Kids Gets No Financial Help From Rich BF Of 10 Years, Wonders If This Is Normal
3 min read
Oct, 15, 2025
The Incredible Posters By Bosslogic
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.