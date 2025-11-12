Man Finds Two Puppies Abandoned In The Middle Of The Desert, Takes Them On Epic 30,000-Mile Trip

In December 2016, Jordan Kahana, 30, was driving along a remote road in the Arizona desert when he found two tiny abandoned puppies. Without a second thought, he took the dogs to the vet and, once the puppies were done with the treatment for severe dehydration, Jordan adopted them.
Since that day the trio has been an inseparable team, traveling together across the United States. Jordan named the pups Sedona and Zeus and together they have traveled over 30 000 miles and visited 35 states.
Jordan shares the most memorable and sweet moments from their journeys on Instagram and YouTube and it’s clear why people are loving the tiny adventure squad.
Take a look at some of the most adorable images below.
