This Woman Constructs Enormous Bouquets Of Tissue Paper Flowers

Artist Marianne Eriksen-Scott Hansen has mastered the art of making intricate, large-scale paper blossoms. Her stunningly beautiful flowers often require one thousand or even more millimeter-thin pieces of tissue paper. The artist understands the need for beauty in people’s lives, and that she aims to deliver with her works of paper art. “Just as you need food in your stomach and clothes on your body, so do you think you need beauty. I’ve decided that the bit of beauty I might have inside just goes out,” she told Bored Panda.
Paper flowers have been at the center of Marianne’s work for the past 5 years. During this period of time, her amazing flower art has been used by Royal Copenhagen at Amagertorv in Copenhagen; she has worked with designers like Karl Lagerfeld and Viktor & Rolf; and she has exhibited her flower arrangements at the Hempels Glas Museum, Voergaard Castle, and Copenhagen Contemporary.
Marianne Eriksen Scott-Hansen likes to work with what she has available to her and refuses to use custom-colored tissue paper for her tissue paper flower projects. “I’d rather use what’s available. If I could design the paper myself, it wouldn’t inspire me. Now I have to make every effort to get something flavorful out of all these pang colors. I really like that,” she said. While tissue paper is thin and frail, the artist’s colorful flowers are durable and do not break that easily. “If a flower bouquet falls down and lands on their heads, they won’t break. The many layers of paper reinforce each other, which means that when I create my flowers, I actually transform a weak material into something strong. I make a humble material that no one thinks anything of into a luxury object.”
