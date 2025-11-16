This Self-Taught Artist Makes Photo-Like Paintings, And Here’s The Result (22 Pics)

Have you ever come across a painting that was so realistic, you had to ask yourself whether it was an actual photo? We can only imagine how many times this artist has had to say: no, those are not photographs.
These are hyperrealistic paintings made by the extremely talented Emel Espiritu. He is a self-taught artist from Munoz, Nueva Ecija, Philippines.
Well, without further ado, we invite you to take a look at these incredibly detailed paintings.
More info: Instagram | Facebook
