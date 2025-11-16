This Self-Taught Artist Makes Photo-Like Paintings, And Here’s The Result (22 Pics)

Have you ever come across a painting that was so realistic, you had to ask yourself whether it was an actual photo? We can only imagine how many times this artist has had to say: no, those are not photographs.

These are hyperrealistic paintings made by the extremely talented Emel Espiritu. He is a self-taught artist from Munoz, Nueva Ecija, Philippines.

Well, without further ado, we invite you to take a look at these incredibly detailed paintings.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: emel_espiritu

#2

Image source: emel_espiritu

#3

Image source: emel_espiritu

#4

Image source: emel_espiritu

#5

Image source: emel_espiritu

#6

Image source: emel_espiritu

#7

Image source: emel_espiritu

#8

Image source: emel_espiritu

#9

Image source: emel_espiritu

#10

Image source: emel_espiritu

#11

Image source: emel_espiritu

#12

Image source: emel_espiritu

#13

Image source: emel_espiritu

#14

Image source: emel_espiritu

#15

Image source: emel_espiritu

#16

Image source: emel_espiritu

#17

Image source: emel_espiritu

#18

Image source: emel_espiritu

#19

Image source: emel_espiritu

#20

Image source: emel_espiritu

#21

Image source: emel_espiritu

#22

Image source: emel_espiritu

Patrick Penrose
Patrick Penrose
