Russian Artist Transforms Everyday Objects Into “Something Else”

Russian artist Tatiana Khlopkova creates day-to-day images of various objects at which she likes to look from unexpected angles. She makes the objects change their shape, color, sizes, and function, finding their similarities in an incredible way. The artist calls her project – “something as something else”.
“I believe any object, terribly annoying as it may seem, has its own potential,” Tatiana told Bored Panda in her first publication.
Scroll down the page and see for yourself.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: Tatiana Khlopkova
#2
Image source: Tatiana Khlopkova
#3
Image source: Tatiana Khlopkova
#4
Image source: Tatiana Khlopkova
#5
Image source: Tatiana Khlopkova
#6
Image source: Tatiana Khlopkova
#7
Image source: Tatiana Khlopkova
#8
Image source: Tatiana Khlopkova
#9
Image source: Tatiana Khlopkova
#10
Image source: Tatiana Khlopkova
#11
Image source: Tatiana Khlopkova
#12
Image source: Tatiana Khlopkova
#13
Image source: Tatiana Khlopkova
#14
Image source: Tatiana Khlopkova
#15
Image source: Tatiana Khlopkova
#16
Image source: Tatiana Khlopkova
#17
Image source: Tatiana Khlopkova
#18
Image source: Tatiana Khlopkova
#19
Image source: Tatiana Khlopkova
#20
Image source: Tatiana Khlopkova
#21
Image source: Tatiana Khlopkova
#22
Image source: Tatiana Khlopkova
#23
Image source: Tatiana Khlopkova
#24
Image source: Tatiana Khlopkova
#25
Image source: Tatiana Khlopkova
#26
Image source: Tatiana Khlopkova
#27
Image source: Tatiana Khlopkova
#28
Image source: Tatiana Khlopkova
#29
Image source: Tatiana Khlopkova
#30
Image source: Tatiana Khlopkova
#31
Image source: Tatiana Khlopkova
#32
Image source: Tatiana Khlopkova
#33
Image source: Tatiana Khlopkova
#34
Image source: Tatiana Khlopkova
#35
Image source: Tatiana Khlopkova
#36
Image source: Tatiana Khlopkova
#37
Image source: Tatiana Khlopkova
#38
Image source: Tatiana Khlopkova
#39
Image source: Tatiana Khlopkova
#40
Image source: Tatiana Khlopkova
#41
Image source: Tatiana Khlopkova
#42
Image source: Tatiana Khlopkova
#43
Image source: Tatiana Khlopkova
#44
Image source: Tatiana Khlopkova
#45
Image source: Tatiana Khlopkova
#46
Image source: Tatiana Khlopkova
#47
Image source: Tatiana Khlopkova
#48
Image source: Tatiana Khlopkova
#49
Image source: Tatiana Khlopkova
#50
Image source: Tatiana Khlopkova
#51
Image source: Tatiana Khlopkova
#52
Image source: Tatiana Khlopkova
#53
Image source: Tatiana Khlopkova
#54
Image source: Tatiana Khlopkova
#55
Image source: Tatiana Khlopkova
#56
Image source: Tatiana Khlopkova
#57
Image source: Tatiana Khlopkova
#58
Image source: Tatiana Khlopkova
#59
Image source: Tatiana Khlopkova
#60
Image source: Tatiana Khlopkova
#61
Image source: Tatiana Khlopkova
#62
Image source: Tatiana Khlopkova
#63
Image source: Tatiana Khlopkova
#64
Image source: Tatiana Khlopkova
#65
Image source: Tatiana Khlopkova
#66
Image source: Tatiana Khlopkova
#67
Image source: Tatiana Khlopkova
#68
Image source: Tatiana Khlopkova
#69
Image source: Tatiana Khlopkova
#70
Image source: Tatiana Khlopkova
#71
Image source: Tatiana Khlopkova
#72
Image source: Tatiana Khlopkova
#73
Image source: Tatiana Khlopkova
#74
Image source: Tatiana Khlopkova
#75
Image source: Tatiana Khlopkova
#76
Image source: Tatiana Khlopkova
#77
Image source: Tatiana Khlopkova
#78
Image source: Tatiana Khlopkova
#79
Image source: Tatiana Khlopkova
#80
Image source: Tatiana Khlopkova
#81
Image source: Tatiana Khlopkova
#82
Image source: Tatiana Khlopkova
#83
Image source: Tatiana Khlopkova
#84
Image source: Tatiana Khlopkova
#85
Image source: Tatiana Khlopkova
#86
Image source: Tatiana Khlopkova
#87
Image source: Tatiana Khlopkova
#88
Image source: Tatiana Khlopkova
#89
Image source: Tatiana Khlopkova
#90
Image source: Tatiana Khlopkova
#91
Image source: Tatiana Khlopkova
#92
Image source: Tatiana Khlopkova
#93
Image source: Tatiana Khlopkova
#94
Image source: Tatiana Khlopkova
Follow Us