“The Roma Princesses”: This Photographer Documented The Tale Of Hope And Struggle In A Roma Ghetto (20 Pics)

”Once upon a time, there was a princess in the Roma ghetto. Society’s racism and discrimination trapped her in the slum. Nevertheless, a brave prince tried to free her from the clutches of poverty and place the world at her feet.” A dream that many girls in the Roma settlements probably have.

The girl from this fairy tale lives in Trebišov, one of the largest Roma ghettos in Slovakia. Around 7,000 people live here under precarious conditions in cobbled-together barracks or run-down tenements. Most apartments have no sewage system, no showers, no toilets and no kitchen. There is one single well for all residents. Trebišov, in eastern Slovakia, is one of around 800 settlements that exist, according to the 2019 Atlas of Roma Communities.

More info: all-about-photo.com | bergjournalisten.de | Instagram

#1

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#2

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#3

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#4

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#5

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#6

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#7

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#8

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#9

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#10

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#11

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#12

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#13

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#14

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#15

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#16

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#17

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#18

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#19

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

#20

Image source: bergjournalisten

Image source: bergjournalisten

Patrick Penrose
Patrick Penrose
