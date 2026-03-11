This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

by

If you’re in need of a quick laugh, Nate Fakes has you covered. His single-panel comics turn everyday moments into hilarious little snapshots, full of clever puns and playful humor. From quirky animals to humans and even ordinary objects, nothing is safe from his witty take on life.

We’ve shared Nate’s work on Bored Panda before, and it’s clear our readers can’t get enough of his feel-good, lighthearted style. For this post, we’ve rounded up some of his most popular and upvoted comics that our community loved the most. Scroll down and enjoy – these are the perfect little pick-me-ups for your day!

More info: Instagram | Facebook | nfakes.com

#1

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#2

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#3

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#4

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#5

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#6

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#7

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#8

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#9

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#10

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#11

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#12

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#13

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#14

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#15

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#16

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#17

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#18

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#19

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#20

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#21

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#22

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#23

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#24

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#25

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#26

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#27

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#28

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#29

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#30

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#31

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#32

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#33

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#34

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#35

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#36

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#37

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#38

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#39

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#40

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#41

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#42

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#43

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#44

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#45

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#46

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#47

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#48

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#49

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#50

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#51

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#52

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#53

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#54

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#55

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#56

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#57

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#58

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#59

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#60

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#61

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#62

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#63

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#64

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#65

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#66

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#67

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#68

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#69

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

#70

This Artist Can Tell A Joke In A Single Panel, Here Are His 70 Best Works

Image source: nate_fakes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Someone Asks People What They Think Is Easier If You’re Unattractive, And Here Are 23 Eye-Opening Answers
3 min read
Nov, 15, 2025
School Principal Placed On Leave After Dancing With Mascot, One Father Says “It Was All Weird”
3 min read
Nov, 18, 2025
83 Fascinating Artefacts That Survived To This Day To Give Us Perspective About The World And Humanity (New Pics)
3 min read
Mar, 6, 2026
Two Foxes Meet Together
3 min read
Nov, 12, 2025
Skins UK vs. Skins US: An Analysis
3 min read
Mar, 4, 2011
Make Your Kitchen Eyesores Disappear With These 21 Clever Tricks
3 min read
Nov, 18, 2025