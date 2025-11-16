30 “Cursed” Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

by

Every text is different. There are awkward texts from your ex, wrong number texts, and text fails. But there’s a whole new category of texts that are here for our entertainment. Ladies and gentlemen, please welcome to the cursed collection of texts with very threatening auras.

And by threatening, we mean it. According to Urban Dictionary, threatening aura refers to “a place, person or object that makes you feel like you’re in danger just by looking at it, sometimes characterized by unsanitary condition.” So imagine if a text message was a hedgehog cake, that’s the cursed spirit we’re talking about.

Thanks to this rapidly growing Twitter page by the same name, “Texts With Threatening Auras,” we have a lot of painfully awkward and horridly amusing texts to look at. Get your salty caramel popcorn ready, and upvote the best ones as you go!

#1

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#2

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#3

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#4

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#5

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#6

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#7

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#8

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#9

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#10

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#11

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#12

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#13

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#14

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#15

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#16

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#17

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#18

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#19

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#20

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#21

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#22

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#23

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#24

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#25

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#26

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#27

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#28

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#29

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

#30

30 &#8220;Cursed&#8221; Texts With The Most Threatening Auras Shared On This Account

Image source: TextsAuras

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Fringe Episode Captures What Made The Show A Success
3 min read
Apr, 25, 2023
It Took Hours Of Painting And Makeup For This Artist To Transform Into Vincent van Gogh For Halloween
3 min read
Oct, 31, 2025
Sith Stormtrooper
Check Out the Trailer for Star Wars Fan Series “Bucketheads”
3 min read
Jun, 2, 2020
Why You Should Be Watching The TRY Channel On YouTube
3 min read
Jun, 26, 2019
Pawn Stars Season 16
How the Business of “Pawn Stars” Has Been Affected by COVID-19
3 min read
Feb, 1, 2021
In 1975, This Cat Became A Co-Author Of An Academic Physics Paper On Atomic Behavior At Different Temperatures
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.