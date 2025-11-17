30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

by

People often get into a career because of the way it looks in their imagination, and that picture isn’t always accurate. So when they get in, the daily grind shows them that the job can be vastly different from the idealized image they initially held in their minds.

Enter the ‘Real Estate Broker Disillusioned With Life.’ It’s a parody Facebook page that features questionable Lithuanian property listings. The ones that our fictional broker didn’t see themselves working with when they were entering the industry.

But here they are, photographing bathtubs in the kitchen and house walls painted with Adidas stripes, asking themselves how are they going to sell this.

More info: Facebook

#1

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#2

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#3

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#4

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#5

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#6

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#7

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#8

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#9

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#10

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#11

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#12

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#13

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#14

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#15

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#16

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#17

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#18

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#19

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#20

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#21

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#22

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#23

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#24

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#25

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#26

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#27

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#28

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#29

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

#30

30 Of The Wildest Real Estate Listings That Someone Is Actually Trying To Sell

Image source: Gyvenimu nusivylęs NT brokeris

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Is The Most Embarrassing Thing You Did? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Follow Me To The Forest
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, What’s An Unsettling Thing You Felt? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
50 Of The Funniest Times That Old People Failed At Using Something Correctly
3 min read
Nov, 15, 2025
50 Memezar Memes That Are Hilariously Relatable
3 min read
Nov, 17, 2025
‘The Simpsons Go To Auschwitz’ Is This Artist’s Call To Reflection For New Generations
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.