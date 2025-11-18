30 Clever Tattoos That Have A Hidden Meaning By This Creative Artist

Tattoos as a form of art are impressive in and of themselves. Not only do they just flat out look cool, there is something significant about them being permanent and serving as a form of self-expression.
But it doesn’t stop there. Tattoo artist Tia Naayem, a.k.a. @delicatesquash on Instagram, takes tattoos to a whole new level by wrapping them in ways that only make sense if you move your body right.
Scroll down to see some of her best tattoo designs, warped and leggy-bendy or not as it’s awesome regardless, and be sure to check out our interview with her!
More Info: Instagram
