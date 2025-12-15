This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

by

Tattoos have never been as popular, and tattoo artists are having the best business of their lives. It’s reported that, as of 2025, there are 23,774 tattooing businesses in the U.S. alone. However, not all artists will give you the tattoo of your dreams. Some might be the culprits of your nightmares.

Bored Panda has come across the “Tattoo Fails – Bad Tattoos Only” group on Facebook that shares terrible tattoo jobs that are as absurd and sad as they are entertaining. “A place to showcase horrible tattoo work,” the group proudly declares in its bio. So, get ready to cringe, Pandas, and scroll down to see the worst of the worst.

More info: Facebook

#1

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#2

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#3

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#4

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#5

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#6

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#7

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#8

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#9

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#10

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#11

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#12

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#13

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#14

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#15

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#16

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#17

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#18

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#19

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#20

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#21

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#22

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#23

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#24

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#25

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#26

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#27

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#28

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#29

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#30

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#31

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#32

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#33

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#34

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#35

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#36

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#37

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#38

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#39

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#40

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#41

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#42

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#43

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#44

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#45

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#46

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#47

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#48

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#49

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#50

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#51

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#52

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#53

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#54

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#55

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#56

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#57

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#58

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#59

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#60

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#61

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#62

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#63

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#64

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

#65

This Online Group Is Dedicated To The Worst Tattoos Out There, And These 65 Made Members Cringe

Image source: Tattoo Fails – Bad Tattoos Only

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Guy Constructs A Virtual Reality Time Machine After Wearing A Face Camera For A Year
3 min read
Nov, 14, 2025
Man Gets Hilariously Trolled After Sharing Netflix Account With His Boss
3 min read
Nov, 14, 2025
The Way This Polish Academic ‘Reacts’ When Cat Interrupts His Serious Interview Amuses The Internet
3 min read
Nov, 13, 2025
30 Downright Unholy Pictures Of Food That Ended Up Featured On This FB Page (New Pics)
3 min read
Nov, 18, 2025
Hey Pandas, What Are Your Best Dad Jokes? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
40 Funny And Cute Comics That Show What Animals Would Do If They Were Human By Kesanitw
3 min read
Nov, 15, 2025