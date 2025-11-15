Tattoo Artist Combats Mental Crisis By Creating Philosophical Sketches (40 New Pics)

Before becoming a successful stock illustrator, Daria Miller (universehearsus on Depositphotos) was a tattoo artist who adorned human bodies with philosophical images. One day, she decided to share several of her tattoo sketches on Depositphotos and was surprised to find that her minimalist drawings were in demand around the world.
The online portfolio has quickly become a place for Daria to share with people her dreams and fears, finding for each a graceful meta-form. And although melancholy and silence remain the main themes of Daria’s work, her sketches often cheer up her audience and give them a smile.
More info: depositphotos.com
#1
Image source: universehearsus
#2
Image source: universehearsus
#3
Image source: universehearsus
#4
Image source: universehearsus
#5
Image source: universehearsus
#6
Image source: universehearsus
#7
Image source: universehearsus
#8
Image source: universehearsus
#9
Image source: universehearsus
#10
Image source: universehearsus
#11
Image source: universehearsus
#12
Image source: universehearsus
#13
Image source: universehearsus
#14
Image source: universehearsus
#15
Image source: universehearsus
#16
Image source: universehearsus
#17
Image source: universehearsus
#18
Image source: universehearsus
#19
Image source: universehearsus
#20
Image source: universehearsus
#21
Image source: universehearsus
#22
Image source: universehearsus
#23
Image source: universehearsus
#24
Image source: universehearsus
#25
Image source: universehearsus
#26
Image source: universehearsus
#27
Image source: universehearsus
#28
Image source: universehearsus
#29
Image source: universehearsus
#30
Image source: universehearsus
#31
Image source: universehearsus
#32
Image source: universehearsus
#33
Image source: universehearsus
#34
Image source: universehearsus
#35
Image source: universehearsus
#36
Image source: universehearsus
#37
Image source: universehearsus
#38
Image source: universehearsus
#39
Image source: universehearsus
#40
Image source: universehearsus
Follow Us