30 Hilarious Memes That Might Be Harsh But They’re True

With humor, you always walk a thin line. You never know whether a person enjoys dark or crass jokes, or what exactly they would consider to be stepping over the line. Interestingly, 40% of Britons say they have found controversial or taboo subjects funny at least once, so a large portion of the population might also be partial to offensive humor.
If you like an occasional offensive joke, these memes might be just for you. Bored Panda has collected the funniest posts from the “Memes by Matt” profile on Instagram, an account with 1.6 million followers. And if that number is anything to go by, many netizens still enjoy tastefully offensive memes.
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