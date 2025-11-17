Not Your Everyday Surreal Heels By This Australian Designer (36 Pics)

These “outrageous” shoes, as referred to by the designer herself, will catch the eye of every passerby. Though they may not be accessorized with everyday outfits, they will surely spice up your special occasion look.

Kira Goodey, an Australian designer, transforms heels into surreal, unusual, and exclusive shoes. They can almost be considered “sculptures to wear” since these creations are a work of art.

More info: Facebook | Instagram | kiragoodey.com

#1

Image source: kiragoodey

#2

Image source: kiragoodey

#3

Image source: kiragoodey

#4

Image source: kiragoodey

#5

Image source: kiragoodey

#6

Image source: kiragoodey

#7

Image source: kiragoodey

#8

Image source: kiragoodey

#9

Image source: kiragoodey

#10

Image source: kiragoodey

#11

Image source: kiragoodey

#12

Image source: kiragoodey

#13

Image source: kiragoodey

#14

Image source: kiragoodey

#15

Image source: kiragoodey

#16

Image source: kiragoodey

#17

Image source: kiragoodey

#18

Image source: kiragoodey

#19

Image source: kiragoodey

#20

Image source: kiragoodey

#21

Image source: kiragoodey

#22

Image source: kiragoodey

#23

Image source: kiragoodey

#24

Image source: kiragoodey

#25

Image source: kiragoodey

#26

Image source: kiragoodey

#27

Image source: kiragoodey

#28

Image source: kiragoodey

#29

Image source: kiragoodey

#30

Image source: kiragoodey

#31

Image source: kiragoodey

#32

Image source: kiragoodey

#33

Image source: kiragoodey

#34

Image source: kiragoodey

#35

Image source: kiragoodey

#36

Image source: kiragoodey

