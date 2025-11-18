Artist LFHCS Crafts Spectacular Landscapes Where Earth Meets The Universe (39 Pics)

LFHCS has a knack for turning the ordinary into something extraordinary. Their art usually mixes the charm of vintage cars and familiar roads with the grandeur of space, giving a fresh twist to cityscapes and landscapes.
One image shows taxis driving along a highway that looks out onto Earth from space, another has a series of moons hanging in the sky like lanterns over a canyon. All of that shows that LFHCS’s work is all about the fun of imagination, creating scenes that are a playful mash-up of the world we know and the cosmic wonders we dream about.
More info: Instagram | lfhcs.com | patreon.com
#1
Image source: lfhcs
#2
Image source: lfhcs
#3
Image source: lfhcs
#4
Image source: lfhcs
#5
Image source: lfhcs
#6
Image source: lfhcs
#7
Image source: lfhcs
#8
Image source: lfhcs
#9
Image source: lfhcs
#10
Image source: lfhcs
#11
Image source: lfhcs
#12
Image source: lfhcs
#13
Image source: lfhcs
#14
Image source: lfhcs
#15
Image source: lfhcs
#16
Image source: lfhcs
#17
Image source: lfhcs
#18
Image source: lfhcs
#19
Image source: lfhcs
#20
Image source: lfhcs
#21
Image source: lfhcs
#22
Image source: lfhcs
#23
Image source: lfhcs
#24
Image source: lfhcs
#25
Image source: lfhcs
#26
Image source: lfhcs
#27
Image source: lfhcs
#28
Image source: lfhcs
#29
Image source: lfhcs
#30
Image source: lfhcs
#31
Image source: lfhcs
#32
Image source: lfhcs
#33
Image source: lfhcs
#34
Image source: lfhcs
#35
Image source: lfhcs
#36
Image source: lfhcs
#37
Image source: lfhcs
#38
Image source: lfhcs
#39
Image source: lfhcs
Follow Us