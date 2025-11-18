Artist Combines Dark Undertones With Cute Elements To Create Unique, Detailed Artwork (33 Pics)

by

Meet Ema aka Tarka, a creative genius behind “Tarkovnika.”

Ema creates intricate illustrations that combine slightly creepy elements with conflicting yet somehow fitting cute ones, resulting in very unique designs. The artist herself described her approach: “My art is filled with eerie and unsettling imagery that is complemented by something calming like flowers or little doodles that take you away from the big picture and make you look for something that is small and connected to the whole art piece.”

Without further ado, we invite you to take a look at her amazing masterpieces.

More info: Instagram | tiktok.com

#1 You Got Mail!

Image source: tarkovnika

#2

Image source: tarkovnika

#3

Image source: tarkovnika

#4 Run

Image source: tarkovnika

#5 Space Kitty

Image source: tarkovnika

#6 Till Death Do Us Part

Image source: tarkovnika

#7 Folie À Deux

Image source: tarkovnika

#8 Hi There!

Image source: tarkovnika

#9 Witch-Hunt

Image source: tarkovnika

#10 Rest

Image source: tarkovnika

#11 Rebirth

Image source: tarkovnika

#12

Image source: tarkovnika

#13 Struggle

Image source: tarkovnika

#14 Moth Man

Image source: tarkovnika

#15 I Am Enough

Image source: tarkovnika

#16

Image source: tarkovnika

#17 Ring Of Fire

Image source: tarkovnika

#18 Witches Forest

Image source: tarkovnika

#19 Guardian

Image source: tarkovnika

#20

Image source: tarkovnika

#21

Image source: tarkovnika

#22

Image source: tarkovnika

#23

Image source: tarkovnika

#24 Adam Was A Scam Artist

Image source: tarkovnika

#25

Image source: tarkovnika

#26 Big Chonky Racoon

Image source: tarkovnika

#27 Hopeless Fight

Image source: tarkovnika

#28 Crusty White Dawgs

Image source: tarkovnika

#29

Image source: tarkovnika

#30 Watchmen Vibes

Image source: tarkovnika

#31

Image source: tarkovnika

#32

Image source: tarkovnika

#33 Hurt

Image source: tarkovnika

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
