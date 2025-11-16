30 Of The Funniest Photos Of People Sitting Under Subway Signs That Resemble Them, As Shared On ‘Subway Creatures’

Glitches in the Matrix. Situations that are beyond bizarre. Those are just some of the things you sign up for when you use the subway to get around. There’s something about this particular mode of public transport that brings some of the strangest parts of humankind out into the open.

At times, you see someone sit down in front of a sign that resembles them almost perfectly, and you end up wondering if you accidentally stumbled into an episode of ‘Black Mirror’ or ‘The Twilight Zone.’ We’ve collected pics of some of the weirdest coincidences that passengers have ever spotted on the tube, as featured by the incredibly popular ‘Subway Creatures’ social media project. Scroll down to check them out, remember to upvote your fave pics, and check out Bored Panda’s interview with the project’s founder, Rick McGuire.

#1

#1

Image source: subwaycreatures

#2

#2

Image source: DougWomble

#3

#3

Image source: subwaycreatures

#4

#4

Image source: subwaycreatures

#5

#5

Image source: subwaycreatures

#6

#6

Image source: subwaycreatures

#7

#7

Image source: subwaycreatures

#8

#8

Image source: subwaycreatures

#9

#9

Image source: subwaycreatures

#10

#10

Image source: subwaycreatures

#11

#11

Image source: subwaycreatures

#12

#12

Image source: subwaycreatures

#13

#13

Image source: VonVee

#14

#14

Image source: subwaycreatures

#15

#15

Image source: subwaycreatures

#16

#16

Image source: subwaycreatures

#17

#17

Image source: subwaycreatures

#18

#18

Image source: subwaycreatures

#19

#19

Image source: subwaycreatures

#20

#20

Image source: subwaycreatures

#21

#21

Image source: subwaycreatures

#22

#22

Image source: subwaycreatures

#23

#23

Image source: subwaycreatures

#24

#24

Image source: subwaycreatures

#25

#25

Image source: subwaycreatures

#26

#26

Image source: subwaycreatures

#27

#27

Image source: subwaycreatures

#28

#28

Image source: subwaycreatures

#29

#29

Image source: subwaycreatures

#30

#30

Image source: subwaycreatures

