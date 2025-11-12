Two Friends Document The Beautiful Styles Of Seniors Across The US, And Prove Age Is Just A Number

by

Chinatown Pretty, a blog created by Valerie Luu and Andria Lo, two friends and the second-generation Asian-American who love dim sum and chasing after pretty grandmas is dedicated to explore the wonderful styles of seniors living in various Chinatowns across the United States.

Chinatown Pretty combines urban utilitarianism with unexpected sartorial selections that makes the heart go a-flutter and celebrate the ingenuity, flair, and beauty of San Francisco Chinatown and its longtime residents.

There are plenty of memorable looks on the blog including an elegant former dancer who loves a good pleated trouser and socks and sandals, lots of them. Hopefully, Chinatown Pretty brings you joy and it will put a smile on your face.

More info: chinatownpretty.com | Instagram (h/t: photostags)

#1

Image source: Chinatown pretty

#2

Image source: Chinatown pretty

#3

Image source: Chinatown pretty

#4

Image source: Chinatown pretty

#5

Image source: Chinatown pretty

#6

Image source: Chinatown pretty

#7

Image source: Chinatown pretty

#8

Image source: Chinatown pretty

#9

Image source: Chinatown pretty

#10

Image source: Chinatown pretty

#11

Image source: Chinatown pretty

#12

Image source: Chinatown pretty

#13

Image source: Chinatown pretty

#14

Image source: Chinatown pretty

#15

Image source: Chinatown pretty

#16

Image source: Chinatown pretty

#17

Image source: Chinatown pretty

#18

Image source: Chinatown pretty

#19

Image source: Chinatown pretty

#20

Image source: Chinatown pretty

#21

Image source: Chinatown pretty

#22

Image source: Chinatown pretty

#23

Image source: Chinatown pretty

#24

Image source: Chinatown pretty

#25

Image source: Chinatown pretty

#26

Image source: Chinatown pretty

#27

Image source: Chinatown pretty

#28

Image source: Chinatown pretty

#29

Image source: Chinatown pretty

#30

Image source: Chinatown pretty

#31

Image source: Chinatown pretty

#32

Image source: Chinatown pretty

#33

Image source: Chinatown pretty

#34

Image source: Chinatown pretty

#35

Image source: Chinatown pretty

#36

Image source: Chinatown pretty

#37

Image source: Chinatown pretty

#38

Image source: Chinatown pretty

#39

Image source: Chinatown pretty

#40

Image source: Chinatown pretty

#41

Image source: Chinatown pretty

#42

Image source: Chinatown pretty

#43

Image source: Chinatown pretty

#44

Image source: Chinatown pretty

#45

Image source: Chinatown pretty

#46

Image source: Chinatown pretty

#47

Image source: Chinatown pretty

#48

Image source: Chinatown pretty

#49

Image source: Chinatown pretty

#50

Image source: Chinatown pretty

#51

Image source: Chinatown pretty

#52

Image source: Chinatown pretty

#53

Image source: Chinatown pretty

#54

Image source: Chinatown pretty

#55

Image source: Chinatown pretty

#56

Image source: Chinatown pretty

#57

Image source: Chinatown pretty

#58

Image source: Chinatown pretty

#59

Image source: Chinatown pretty

#60

Image source: Chinatown pretty

#61

Image source: Chinatown pretty

#62

Image source: Chinatown pretty

#63

Image source: Chinatown pretty

#64

Image source: Chinatown pretty

#65

Image source: Chinatown pretty

#66

Image source: Chinatown pretty

#67

Image source: Chinatown pretty

#68

Image source: Chinatown pretty

#69

Image source: Chinatown pretty

#70

Image source: Chinatown pretty

#71

Image source: Chinatown pretty

#72

Image source: Chinatown pretty

#73

Image source: Chinatown pretty

#74

Image source: Chinatown pretty

#75

Image source: Chinatown pretty

#76

Image source: Chinatown pretty

#77

Image source: Chinatown pretty

#78

Image source: Chinatown pretty

#79

Image source: Chinatown pretty

#80

Image source: Chinatown pretty

#81

Image source: Chinatown pretty

#82

Image source: Chinatown pretty

#83

Image source: Chinatown pretty

#84

Image source: Chinatown pretty

#85

Image source: Chinatown pretty

#86

Image source: Chinatown pretty

Patrick Penrose
Patrick Penrose
