“Stupid Food Memes For Stupid People”: 97 Unhinged Memes To Ruin Your Appetite

by

Cooking is an art. Sure, there’s skill involved, and it’s wise to master the basics before you begin experimenting. But rules are meant to be broken. And if you have a creative culinary idea, you might as well try it! Just don’t be surprised if people on the internet decide to roast you like a holiday ham. 

We took a trip to the Stupid Food Memes for Stupid People Facebook group and gathered some of their funniest posts below. We’ll warn you right now, pandas, that some of these bizarre food combinations might make you lose your appetite. But we hope you enjoy scrolling through this list that would give Gordon Ramsay nightmares, and be sure to upvote the photos that you can’t help but giggle at!

#1

Image source: Eric Alper

#2

Image source: Jacob Blanck

#3

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#4

Image source: All You Can Eat

#5

Image source: Jacob Blanck

#6

Image source: Miiriya

#7

Image source: Brouhaha BBQ Funny Pics & Memes

#8

Image source: Brouhaha BBQ Funny Pics & Memes

#9

Image source: Virginia Afentoulis

#10

Image source: Unusual Signs

#11

Image source: All You Can Eat

#12

Image source: Jacob Blanck

#13

Image source: Tip Top Chew

#14

Image source: WFMU

#15

Image source: Nick Scott

#16

Image source: Deana Sharp

#17

Image source: Throw Some Shade

#18

Image source: Middle Class Fancy

#19

Image source: Deana Sharp

#20

Image source: Robin Bougie

#21

Image source: Rob Evans

#22

Image source: Brayden Hasiuk

#23

Image source: Jacob Blanck

#24

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#25

Image source: Spicy Meme Dumpster

#26

Image source: Jenny Bell Taber

#27

Image source: Jacob Blanck

#28

Image source: Throw Some Shade

#29

Image source: Frugal Family

#30

Image source: Boys Who Can Cook

#31

Image source: All You Can Eat

#32

Image source: Throw Some Shade

#33

Image source: Throw Some Shade

#34

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#35

Image source: All You Can Eat

#36

Image source: Brouhaha BBQ Funny Pics & Memes

#37

Image source: Selvy

#38

Image source: Aimee Navvoral

#39

Image source: Holly Michelle

#40

Image source: Throw Some Shade

#41

Image source: Jacob Blanck

#42

Image source: Octavia Felis

#43

Image source: Juicy Memes With Flavor

#44

Image source: Throw Some Shade

#45

Image source: Adrian Obfuscated

#46

Image source: Pizzas with Threatening Auras

#47

Image source: Jacob Blanck

#48

Image source: Sunny Sky

#49

Image source: Adrian Obfuscated

#50

Image source: Jacob Blanck

#51

Image source: Poorly Made Cat Memes

#52

Image source: Cursed Food.

#53

Image source: Memes

#54

Image source: All You Can Eat

#55

Image source: Celestica Charlie Valentino

#56

Image source: Throw Some Shade

#57

Image source: Memesha the Meme Lord

#58

Image source: Introvert Memes

#59

Image source: Vintage Recipes

#60

Image source: Emmy Emma

#61

Image source: Daniel Gordon

#62

Image source: Brouhaha BBQ Funny Pics & Memes

#63

Image source: Cursed Food.

#64

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#65

Image source: Jacob Blanck

#66

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#67

Image source: Michael Strickland

#68

Image source: Jacob Blanck

#69

Image source: Marc Schneider

#70

Image source: Throw Some Shade

#71

Image source: I ketameme'd in my pants

#72

Image source: Rob Spicer

#73

Image source: Poorly Made Cat Memes

#74

Image source: Aimee Navvoral

#75

Image source: Jacob Blanck

#76

Image source: Jacob Blanck

#77

Image source: Scenic Depictions of Slavic Life

#78

Image source: Need More Protein

#79

Image source: Need More Protein

#80

Image source: Need More Protein

#81

Image source: Need More Protein

#82

Image source: Micah Moses

#83

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#84

Image source: Important images

#85

Image source: Sunny Sky

#86

Image source: Mario Luis

#87

Image source: Meme Daddy

#88

Image source: FAIL Blog

#89

Image source: Throw Some Shade

#90

Image source: Cursed Food.

#91

Image source: Jacob Blanck

#92

Image source: Need More Protein

#93

Image source: Jacob Blanck

#94

Image source: Tip Top Chew

#95

Image source: Unusual Foods

#96

Image source: Sati Sarah Ghrimm

#97

Image source: Sati Sarah Ghrimm

Patrick Penrose
Patrick Penrose
