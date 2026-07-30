This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

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Street photography captures life as it happens – moments that occur in the blink of an eye and would otherwise be forgotten. Filipino photographer Hersley-Ven Casero dedicates his work to spotting those fleeting scenes, whether they’re funny, intriguing, or simply make you look twice.

Living in Dumaguete, Hersley finds inspiration in everyday life, always keeping an eye out for moments that most of us would probably walk right past. Through his photography, he turns ordinary streets into a collection of stories, proving that you never know what you might come across if you pay attention.

Scroll down to check out some of the photographer’s best street shots that we selected for you today.

More info: Instagram | hersleycasero.com | Facebook | youtube.com

#1

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

#2

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#3

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#4

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#5

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#6

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#7

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#8

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#9

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#10

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#11

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#12

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#13

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#14

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#15

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#16

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#17

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#18

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#19

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#20

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#21

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#22

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#23

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#24

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#25

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#26

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#27

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#28

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#29

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#30

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#31

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#32

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#33

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#34

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#35

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#36

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#37

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#38

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#39

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#40

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#41

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#42

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#43

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#44

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#45

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#46

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#47

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#48

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#49

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#50

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#51

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#52

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#53

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#54

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#55

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#56

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#57

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#58

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#59

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#60

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#61

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#62

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#63

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#64

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#65

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#66

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#67

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#68

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#69

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#70

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#71

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#72

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#73

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#74

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

#75

This Street Photographer Captures The Kind Of Moments Most People Walk Right Past (75 Pics)

Image source: hersleyvencasero

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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