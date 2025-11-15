This Russian Street Artist Draws Photorealistic Live Portraits And Each One Takes Up To An Hour (102 New Pics)

You have probably seen a street artist drawing portraits and selling them for passersby. Perhaps you even bought a drawing of yourself and now have it hung on the wall or somewhere in one of your drawers. Street artists can demonstrate great talent and accuracy. However, usually, they are underrated and have their works sold for small prices. It is unbelievable how these artists finish an artwork in such a short time on the spot while working in quite disruptive surroundings.
Meet Nikolay Yarakhtin, a street artist born in Cheboksary, capital of the Chuvashia Republic, Russia. He works on the streets of St. Petersburg, Russia, and uses only pencils and fumes in order to draw a perfect portrait. This man has been transferring all the anatomical characteristics and peculiar marks of different faces to blank canvases for 30 years. Interested to see his work? Then check it out! You can also see his previous drawings here.
