This Artist Creates Graffiti That Interacts With Its Surroundings (50 New Pics)

Jamie Paul Scanlon, known as JPS, is a street artist who transforms everyday spaces into imaginative works that blend humor, pop culture, and subtle commentary. After struggling with addiction for over a decade, a visit to a Banksy exhibition in 2009 inspired him to turn his life around and pursue art seriously.

Using stencils, he creates site-specific pieces that play with their surroundings—whether it’s a traffic sign reimagined as Thor’s hammer, horror icons lurking on city walls, or tiny figures hidden in plain sight. As JPS explains, “I hate the money and business side of art. I prefer to concentrate my energy on delivering new works to the world,” a mindset that fuels his dedication to creating art that’s both clever and accessible to anyone passing by.

More info: Instagram | Facebook

#1

