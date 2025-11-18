Hilarious Takes On Our Society’s Flaws, As Illustrated By Sarah Morrissette (39 New Pics)

Sarah’s journey into the world of cartooning began as a way to escape boredom as she grew up on an off-the-grid Greek island in a hippie commune. Nowadays, the artist has a steady job, and cartooning is her side gig, even though she shared previously that she “decided not to become an artist like many of the struggling ‘alternative lifestyle’ adults around” her.

We sure are happy that Sarah employed her pen once again, as her comics never fail to captivate us. To come up with unique ideas, Sarah stays “hyper-aware most of the time,” which lets her get inspired by anything around her, whether it be something in a conversation or just something she sees.

So, without further ado, let’s see what the artist has cooked up since her last post.

More info: Instagram | morrissette.at | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

