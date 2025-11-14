35 Bizarre Comics by Chris (Simpsons Artist) To Totally Weird You Out

Chris (Simpsons artist) is quite the character. He has been sharing his artwork online for about a decade now. His content has earned him over 1.5 million Facebook followers, been displayed in art galleries, and landed him record label commissions.
Despite his massive success, Chris, the Simpsons artist, remains a real mystery. We don’t even know his last name. We do, however, know that his child-like naive art masks a wicked sense of humor and a sharp mind that keeps poking fun at our way of life.
Who Is Chris, the Simpsons Artist?
Chris is a cartoonist who uses a pseudonym and creates comedic and childlike caricatures. He is well-known for his style of wacky Simpsons art and stream-of-consciousness writing. He stated that he was inspired to draw characters from The Simpsons when he was five years old when the show first aired.
He also creates cartoons of people and situations like this brilliant illustration about peoples’ jobs. He can take a picture of real people and draw an absurd caricature of them with a story. He was at the center of media attention when he created a drawing of Prince William and Kate Middleton during their wedding.
His cult following has brought him great success, and he regularly keeps his social media accounts active. You can check out his work at r/chrissimpsonsartist, Simpsons pictures that I gone and done, and Chris (Simpsons artist).
