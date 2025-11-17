This Artist Creates Hilariously Relatable Comics, Featuring All Kinds Of Cute Animals (32 New Pics)

by

BrainHoleSky is a Taiwanese artist dedicated to spreading happiness one drawing at a time. They create adorable comics that might brighten your day. With just a few panels, their artwork manages to capture a wide range of emotions.

“Happiness, sadness, anger, love… My comics involve a lot of emotions. I think having animal characters is a good way to express them all,” the artist told Bored Panda in a previous interview. Scroll down to see the cute illustrations and upvote your favorite ones!

More info: Instagram | wyrd-shop.com | Facebook | twitter.com

#1

Image source: brainholesky

#2

Image source: brainholesky

#3

Image source: brainholesky

#4

Image source: brainholesky

#5

Image source: brainholesky

#6

Image source: brainholesky

#7

Image source: brainholesky

#8

Image source: brainholesky

#9

Image source: brainholesky

#10

Image source: brainholesky

#11

Image source: brainholesky

#12

Image source: brainholesky

#13

Image source: brainholesky

#14

Image source: brainholesky

#15

Image source: brainholesky

#16

Image source: brainholesky

#17

Image source: brainholesky

#18

Image source: brainholesky

#19

Image source: brainholesky

#20

Image source: brainholesky

#21

Image source: brainholesky

#22

Image source: brainholesky

#23

Image source: brainholesky

#24

Image source: brainholesky

#25

Image source: brainholesky

#26

Image source: brainholesky

#27

Image source: brainholesky

#28

Image source: brainholesky

#29

Image source: brainholesky

#30

Image source: brainholesky

#31

Image source: brainholesky

#32

Image source: brainholesky

Patrick Penrose
