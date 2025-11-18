35 Silly And Funny “Bizarro” Comics About Absurd Situations (New Pics)

If you’ve stopped by to take a break from the mundane day and entertain yourself with a dose of good humor, you’re in the right place. Today, we’re delighted to share with you the most recent list of single-panel cartoons by the one and only Dan Piraro. If you’ve missed our previous posts featuring the earlier works of this artist, now is the best time to catch up.

As we read on the website dedicated to Dan’s work: “His humor is inspired partly by his own real-life situations and partly by the eccentric thoughts that pop into his overly active mind. Dan has a rare talent for ruffling feathers with scathing commentary on the mindlessness of modern life, then smoothing them down with his disarming humor, charm, and self-deprecating humility. His intriguing perspective on life easily flows beyond the boundaries of one-panel cartoons and into an interesting, comedic conversation about a plethora of topics. He stirs up controversy, inspires revelations, and pokes fun at everyone along the way, including himself.”

More info: Instagram | bizarro.com

#1

Image source: danpiraro

#2

Image source: danpiraro

#3

Image source: danpiraro

#4

Image source: danpiraro

#5

Image source: danpiraro

#6

Image source: danpiraro

#7

Image source: danpiraro

#8

Image source: danpiraro

#9

Image source: danpiraro

#10

Image source: danpiraro

#11

Image source: danpiraro

#12

Image source: danpiraro

#13

Image source: danpiraro

#14

Image source: danpiraro

#15

Image source: danpiraro

#16

Image source: danpiraro

#17

Image source: danpiraro

#18

Image source: danpiraro

#19

Image source: danpiraro

#20

Image source: danpiraro

#21

Image source: danpiraro

#22

Image source: danpiraro

#23

Image source: danpiraro

#24

Image source: danpiraro

#25

Image source: danpiraro

#26

Image source: danpiraro

#27

Image source: danpiraro

#28

Image source: danpiraro

#29

Image source: danpiraro

#30

Image source: danpiraro

#31

Image source: danpiraro

#32

Image source: danpiraro

#33

Image source: danpiraro

#34

Image source: danpiraro

#35

Image source: danpiraro

