30 Shoes That Range From Super Weird To Hilarious

Any fashionista will tell you, no outfit is complete without the perfect pair of shoes. And if you’re a fan of making a statement when you step into a room, we’ve got a list down below that you might want to dip your toes into. We took a trip to the Shoes With Threatening Auras Facebook group and gathered some of their most unsettling and hilarious pics below.

From Crocs that are as frightening as an actual crocodile to heels that will give you the heebie-jeebies, we hope you enjoy taking a stroll through this list, pandas. Be sure to upvote the footwear that you find most intimidating, and keep reading to find conversations with the creator of the group, Vixen Marie Cole, and Susannah Davda, aka The Shoe Consultant!

#1

Image source: Vixen Marie Cole

#2

Image source: Vixen Marie Cole

#3

Image source: Vixen Marie Cole

#4

How to unalive yourself in one step

Image source: Vixen Marie Cole

#5

The shoes my upstairs neighbor wears

Image source: Vixen Marie Cole

#6

Image source: Vixen Marie Cole

#7

Image source: Vixen Marie Cole

#8

Image source: Vixen Marie Cole

#9

Image source: Vixen Marie Cole

#10

Image source: Vixen Marie Cole

#11

I didn’t think shoes could give me the heebie jeebies, but here we are

Image source: Vixen Marie Cole

#12

I broke my ankle looking at these

Image source: Vixen Marie Cole

#13

Shoe roulette:
Will you fall on your face or break an ankle?

Image source: Vixen Marie Cole

#14

Image source: Vixen Marie Cole

#15

Image source: Vixen Marie Cole

#16

Image source: Vixen Marie Cole

#17

Image source: Vixen Marie Cole

#18

Image source: Vixen Marie Cole

#19

Image source: Vixen Marie Cole

#20

Image source: Vixen Marie Cole

#21

Image source: Vixen Marie Cole

#22

Image source: Vixen Marie Cole

#23

When you got a smart mouth but don’t want to be hurting anyone’s feelings

Image source: Vixen Marie Cole

#24

To be honest, these toes are an improvement to my own

Image source: Vixen Marie Cole

#25

Image source: Vixen Marie Cole

#26

Whoever designed these understands neither physics nor gravity

Image source: Vixen Marie Cole

#27

Image source: Vixen Marie Cole

#28

Image source: Vixen Marie Cole

#29

When you can’t decide which shoes to wear, so you pick them all.

Image source: Vixen Marie Cole

#30

Image source: Vixen Marie Cole

