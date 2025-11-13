Looks Like Cookie Monster Has A Twitter Account And Here Are 25 Of His Most Hilarious Tweets

By now everyone already knows the iconic character from the TV show Sesame Street called Cookie Monster (which is actually just a nickname, and his actual name is Sid). Well, the name definitely speaks for itself and now it’s hard to imagine the iconic character without a delicious cookie in his hand. As it turns out, Sid has a Twitter account, and his posts are way more #relatable than you’d think. If you love food, and especially cookies, Sid’s daily posts will definitely put a smile on your face.
#1
Image source: MeCookieMonster
#2
Image source: MeCookieMonster
#3
Image source: MeCookieMonster
#4
Image source: MeCookieMonster
#5
Image source: MeCookieMonster
#6
Image source: MeCookieMonster
#7
Image source: MeCookieMonster
#8
Image source: MeCookieMonster
#9
Image source: MeCookieMonster
#10
Image source: MeCookieMonster
#11
Image source: MeCookieMonster
#12
Image source: MeCookieMonster
#13
Image source: MeCookieMonster
#14
Image source: MeCookieMonster
#15
Image source: MeCookieMonster
#16
Image source: MeCookieMonster
#17
Image source: MeCookieMonster
#18
Image source: MeCookieMonster
#19
Image source: MeCookieMonster
#20
Image source: MeCookieMonster
#21
Image source: MeCookieMonster
#22
Image source: MeCookieMonster
#23
Image source: MeCookieMonster
#24
Image source: MeCookieMonster
#25
Image source: MeCookieMonster
Follow Us