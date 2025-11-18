50 Memes You Might Find Painfully Relatable If You Could Use Some More Serotonin

by

We all know that laughter is the best medicine. And while it might take much more than simply giggles to combat complicated mental health issues like depression, getting your daily dose of sunshine through some memes certainly can’t hurt!

We’ve taken a trip to the Serotonin Memes Instagram page, which features hilarious and relatable pics all about mental health. These memes are no replacement for therapy and medication, but hopefully they’ll be able to give you a little boost of happiness hormones and remind you that you’re never alone in your mental health journey. Keep reading to also find conversations with the creator of Serotonin Memes, Anastasia, and Gabriela Ortiz, LPC from Modern Therapy!

#1

Image source: kenzianidiot

#2

Image source: serotoninmemes

#3

Image source: satruno_

#4

Image source: Maheen005

#5

Image source: serotoninmemes

#6

Image source: serotoninmemes

#7

Image source: RoryPlays_

#8

Image source: serotoninmemes

#9

Image source: serotoninmemes

#10

Image source: TNiazi16

#11

Image source: BradWetherell

#12

Image source: serotoninmemes

#13

Image source: drewmonson7

#14

Image source: serotoninmemes

#15

Image source: serotoninmemes

#16

Image source: serotoninmemes

#17

Image source: woodscommahelen

#18

Image source: TigNotaro

#19

Image source: RadishHarmers

#20

Image source: serotoninmemes

#21

Image source: Real_jaeflex

#22

Image source: 6o4xAM

#23

Image source: sapphicats

#24

Image source: serotoninmemes

#25

Image source: dontcallmechia

#26

Image source: jonnysun

#27

Image source: serotoninmemes

#28

Image source: SnarkySparkly

#29

Image source: GianmarcoSoresi

#30

Image source: violinbee01

#31

Image source: OlivasJudith

#32

Image source: thisone0verhere

#33

Image source: serotoninmemes

#34

Image source: introvert_zeus

#35

Image source: serotoninmemes

#36

Image source: yayodiary

#37

Image source: shelfcomedy

#38

Image source: messydepressy6

#39

Image source: serotoninmemes

#40

Image source: chrissychlapp

#41

Image source: serotoninmemes

#42

Image source: seeyoutomaura

#43

Image source: serotoninmemes

#44

Image source: serotoninmemes

#45

Image source: anticapitalizm

#46

Image source: serotoninmemes

#47

Image source: exstentialspicy

#48

Image source: serotoninmemes

#49

Image source: serotoninmemes

#50

Image source: serotoninmemes

