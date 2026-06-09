80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

by

Italian artist Fontanesi takes street photos and turns them into something unexpected and creative. By cutting and combining different images, he creates surreal scenes in which the line between background and subject begins to disappear.

Ordinary places and everyday moments are reshaped into strange, dreamlike visuals that feel familiar but slightly off at the same time. It’s a simple idea, but the result changes how you look at everyday life.

The artist himself describes his project in a very abstract, almost circular way, as if it were a place of its own: “Fontanesi is a place in Fontanesi where you can meet Fontanesi and take pictures of Fontanesi. There you can take a walk, have a Fontanesi, drive a Fontanesi, or enter a Fontanesi.”

If all of this sounds intriguing enough, don’t wait any longer – scroll down and explore a selection of images created by Fontanesi.

More info: Instagram

#1

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

#2

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#3

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#4

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#5

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#6

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#7

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#8

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#9

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#10

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#11

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#12

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#13

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#14

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#15

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#16

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#17

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#18

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#19

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#20

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#21

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#22

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#23

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#24

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#25

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#26

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#27

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#28

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#29

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#30

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#31

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#32

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#33

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#34

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#35

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#36

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#37

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#38

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#39

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#40

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#41

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#42

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#43

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#44

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#45

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#46

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#47

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#48

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#49

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#50

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#51

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#52

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#53

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#54

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#55

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#56

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#57

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#58

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#59

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#60

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#61

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#62

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#63

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#64

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#65

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#66

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#67

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#68

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#69

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#70

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#71

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#72

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#73

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#74

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#75

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#76

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#77

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#78

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#79

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

#80

80 Street Photo Sets By Fontanesi That Seamlessly Combine Reality And Unexpected Coincidences

Image source: fontanesi

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Tired Of Bad News? Here Are 64 Good Things That Happened Recently
3 min read
Feb, 7, 2026
Pampered 19YO Snatches Sister’s Hubs And Marries Him, He Pops Back Up After Years And Wants Ex Back
3 min read
May, 13, 2026
“Made Me Sob”: Steve From ‘Blue’s Clues’ Drops Beautifully Silent Video For “The Kids He Raised”
3 min read
Nov, 18, 2025
“Disgusting”: Bride Ambushed By Side Piece In Front Of Husband For Cheating During Wedding Week
3 min read
Oct, 1, 2025
Celebrity Birthdays Today, March 7, 2026
3 min read
Mar, 7, 2026
Leroy Sané: Bio And Career Highlights
3 min read
Jan, 12, 2026