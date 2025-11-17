50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

by

Insults – we’ve all heard them and maybe even dished them out ourselves. They’re like a verbal battlefield where words become weapons. But here’s the thing: some insults are more than just a slap on the ego; they’re pure poetry in put-down form.

Enter the “Rare Insults” X account. With more than 1.5 million followers, it’s the go-to spot for the wittiest and most jaw-dropping linguistic maestros on the internet.

We’ve rounded up the crème de la crème of these verbal fireworks for your amusement. So, continue scrolling and let us know which ones tickled your funny bone. And hey, if you’re still hungry for more, we’ve got you covered. Check out Bored Panda‘s earlier dose of insult madness – because who doesn’t love a good laugh?

#1

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#2

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#3

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#4

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#5

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#6

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#7

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#8

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#9

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#10

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#11

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#12

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#13

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#14

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#15

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#16

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#17

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#18

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#19

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#20

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#21

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#22

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#23

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#24

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#25

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#26

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#27

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#28

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#29

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#30

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#31

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#32

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#33

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#34

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#35

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#36

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#37

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#38

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#39

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#40

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#41

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#42

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#43

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#44

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#45

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#46

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#47

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#48

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#49

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

#50

50 Of The Most Hilarious Comebacks To Have Graced The Internet

Image source: insultsrare

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“It’s Going To Be So Confusing”: Person Calls Out New Mom For Giving Her Twin Babies Stupid Names
3 min read
Nov, 15, 2025
Someone Finds Old “Grow In Water” Egg At Goodwill And Puts It In Water, Regrets It 23 Hours Later
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, Post A Picture Combining A Celebrity Of Today With Their Doppelganger
3 min read
Nov, 16, 2025
World’s Saddest Polar Bear Dies After 22 Years In Argentina’s Zoo
3 min read
Nov, 11, 2025
Two Cows Explain Economics Better Than Any Class
3 min read
Nov, 11, 2025
Extraordinary Tale Of A Rescued Baby Raven’s Affectionate Mornings With His New Mom
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.