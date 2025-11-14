This Russian Artist Dresses Herself And Her Models In Surreal And Weird Costumes Made Out Of Vegetables, Fruits And Plants (74 Pics)

by

Everyone has a hobby, right? Well, some are weirder than others. Meet this makeup artist from Russia, her name is Katya and she creates unique makeup looks using vegetables, fruits, plants, and many other natural products. You can say she’s all-natural.

Katya grew up surrounded by plants, crops, and animals, that’s what inspired her to create these surreal and weird natural makeup looks. The artist uses all types of materials for her makeup ideas like lettuce, radish, flowers, branches, peas, and other things you might find in a fridge or garden. Let’s just say she explores natural beauty in her own way.

What do you think about these interesting photos? Are her cool makeup looks weird or beautiful? Maybe both? Tell us in the comments!

More info: Instagram

#1

Image source: thundergirl_xtal

#2

Image source: thundergirl_xtal

#3

Image source: thundergirl_xtal

#4

Image source: thundergirl_xtal

#5

Image source: thundergirl_xtal

#6

Image source: thundergirl_xtal

#7

Image source: thundergirl_xtal

#8

Image source: thundergirl_xtal

#9

Image source: thundergirl_xtal

#10

Image source: thundergirl_xtal

#11

Image source: thundergirl_xtal

#12

Image source: thundergirl_xtal

#13

Image source: thundergirl_xtal

#14

Image source: thundergirl_xtal

#15

Image source: thundergirl_xtal

#16

Image source: thundergirl_xtal

#17

Image source: thundergirl_xtal

#18

Image source: thundergirl_xtal

#19

Image source: thundergirl_xtal

#20

Image source: thundergirl_xtal

#21

Image source: thundergirl_xtal

#22

Image source: thundergirl_xtal

#23

Image source: thundergirl_xtal

#24

Image source: thundergirl_xtal

#25

Image source: thundergirl_xtal

#26

Image source: thundergirl_xtal

#27

Image source: thundergirl_xtal

#28

Image source: thundergirl_xtal

#29

Image source: thundergirl_xtal

#30

Image source: thundergirl_xtal

#31

Image source: thundergirl_xtal

#32

Image source: thundergirl_xtal

#33

Image source: thundergirl_xtal

#34

Image source: thundergirl_xtal

#35

Image source: thundergirl_xtal

#36

Image source: thundergirl_xtal

#37

Image source: thundergirl_xtal

#38

Image source: thundergirl_xtal

#39

Image source: thundergirl_xtal

#40

Image source: thundergirl_xtal

#41

Image source: thundergirl_xtal

#42

Image source: thundergirl_xtal

#43

Image source: thundergirl_xtal

#44

Image source: thundergirl_xtal

#45

Image source: thundergirl_xtal

#46

Image source: thundergirl_xtal

#47

Image source: thundergirl_xtal

#48

Image source: thundergirl_xtal

#49

Image source: thundergirl_xtal

#50

Image source: thundergirl_xtal

#51

Image source: thundergirl_xtal

#52

Image source: thundergirl_xtal

#53

Image source: thundergirl_xtal

#54

Image source: thundergirl_xtal

#55

Image source: thundergirl_xtal

#56

Image source: thundergirl_xtal

#57

Image source: thundergirl_xtal

#58

Image source: thundergirl_xtal

#59

Image source: thundergirl_xtal

#60

Image source: thundergirl_xtal

#61

Image source: thundergirl_xtal

#62

Image source: thundergirl_xtal

#63

Image source: thundergirl_xtal

#64

Image source: thundergirl_xtal

#65

Image source: thundergirl_xtal

#66

Image source: thundergirl_xtal

#67

Image source: thundergirl_xtal

#68

Image source: thundergirl_xtal

#69

Image source: thundergirl_xtal

#70

Image source: thundergirl_xtal

#71

Image source: thundergirl_xtal

#72

Image source: thundergirl_xtal

#73

Image source: thundergirl_xtal

#74

Image source: thundergirl_xtal

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
