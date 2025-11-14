This Russian Artist Dresses Herself And Her Models In Surreal And Weird Costumes Made Out Of Vegetables, Fruits And Plants (74 Pics)

Everyone has a hobby, right? Well, some are weirder than others. Meet this makeup artist from Russia, her name is Katya and she creates unique makeup looks using vegetables, fruits, plants, and many other natural products. You can say she’s all-natural.
Katya grew up surrounded by plants, crops, and animals, that’s what inspired her to create these surreal and weird natural makeup looks. The artist uses all types of materials for her makeup ideas like lettuce, radish, flowers, branches, peas, and other things you might find in a fridge or garden. Let’s just say she explores natural beauty in her own way.
More info: Instagram
#1
Image source: thundergirl_xtal
#2
Image source: thundergirl_xtal
#3
Image source: thundergirl_xtal
#4
Image source: thundergirl_xtal
#5
Image source: thundergirl_xtal
#6
Image source: thundergirl_xtal
#7
Image source: thundergirl_xtal
#8
Image source: thundergirl_xtal
#9
Image source: thundergirl_xtal
#10
Image source: thundergirl_xtal
#11
Image source: thundergirl_xtal
#12
Image source: thundergirl_xtal
#13
Image source: thundergirl_xtal
#14
Image source: thundergirl_xtal
#15
Image source: thundergirl_xtal
#16
Image source: thundergirl_xtal
#17
Image source: thundergirl_xtal
#18
Image source: thundergirl_xtal
#19
Image source: thundergirl_xtal
#20
Image source: thundergirl_xtal
#21
Image source: thundergirl_xtal
#22
Image source: thundergirl_xtal
#23
Image source: thundergirl_xtal
#24
Image source: thundergirl_xtal
#25
Image source: thundergirl_xtal
#26
Image source: thundergirl_xtal
#27
Image source: thundergirl_xtal
#28
Image source: thundergirl_xtal
#29
Image source: thundergirl_xtal
#30
Image source: thundergirl_xtal
#31
Image source: thundergirl_xtal
#32
Image source: thundergirl_xtal
#33
Image source: thundergirl_xtal
#34
Image source: thundergirl_xtal
#35
Image source: thundergirl_xtal
#36
Image source: thundergirl_xtal
#37
Image source: thundergirl_xtal
#38
Image source: thundergirl_xtal
#39
Image source: thundergirl_xtal
#40
Image source: thundergirl_xtal
#41
Image source: thundergirl_xtal
#42
Image source: thundergirl_xtal
#43
Image source: thundergirl_xtal
#44
Image source: thundergirl_xtal
#45
Image source: thundergirl_xtal
#46
Image source: thundergirl_xtal
#47
Image source: thundergirl_xtal
#48
Image source: thundergirl_xtal
#49
Image source: thundergirl_xtal
#50
Image source: thundergirl_xtal
#51
Image source: thundergirl_xtal
#52
Image source: thundergirl_xtal
#53
Image source: thundergirl_xtal
#54
Image source: thundergirl_xtal
#55
Image source: thundergirl_xtal
#56
Image source: thundergirl_xtal
#57
Image source: thundergirl_xtal
#58
Image source: thundergirl_xtal
#59
Image source: thundergirl_xtal
#60
Image source: thundergirl_xtal
#61
Image source: thundergirl_xtal
#62
Image source: thundergirl_xtal
#63
Image source: thundergirl_xtal
#64
Image source: thundergirl_xtal
#65
Image source: thundergirl_xtal
#66
Image source: thundergirl_xtal
#67
Image source: thundergirl_xtal
#68
Image source: thundergirl_xtal
#69
Image source: thundergirl_xtal
#70
Image source: thundergirl_xtal
#71
Image source: thundergirl_xtal
#72
Image source: thundergirl_xtal
#73
Image source: thundergirl_xtal
#74
Image source: thundergirl_xtal
