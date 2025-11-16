50 Funny Memes About Work That You Probably Shouldn’t Be Reading While On Duty, As Shared By “Humorous Resources”

W. Edwards Deming, a forward-thinking American who helped engineer the Japanese economic miracle and put forward the continuous quality improvement philosophy, wrote that 94% of issues in the workplace are systemic, while only 6% are attributable to individual-level, idiosyncratic factors. Therefore, improvements should mainly focus on systems—not individuals. However, progress is often not as fast as we’d like it to be. Just take a look at the social media meme magazine ‘Humorous Resources.’ Spanning across different platforms, it shares all the annoying problems that everyone who has been a part of the workforce knows all too well.

More info: Instagram | Facebook | TikTok | Twitter

#1 Guilty

#2 Yes Please

#3 Please And Thank You

#4 Fairly Coercive

#5 Asking For A Friend

#6 There Is A Dog

#7 Me

#8 My Goal Is To Not Work Here

#9 I Had An Old Boss Used To Say There Are No Hr Emergencies, Either Call The Police Of Ambulance. Everything Can Be Handled In The Morning

#10 Thanks But No Thanks

#11 I Just Kept Running

#12 20 Years On A Beach Is More My Speed

#13 Me Actually Taking My Lunch Today And Not Sitting At My Desk

#14 Documentation Queen

#15 That Last Part

#16 Using This

#17 Don’t Give Me Any Ideas

#18 10/10 Would Recommend

#19 I Mean Seriously

#20 This Is My Business Casual

#21 Low Effort. Maximum Value

#22 Inappropriate Giggles

#23 I’m Going To Try This Tactic In Corporate

#24 It’s Always Deborah

#25 Entry Level

#26 Might Even Cry A Little

#27 I’m So Mature. I’m So Mature

#28 An Okay Would Have Sufficed

#29 I’m Sorry. I’ll Try Harder

#30 Plant Did Not Survive Because It Didn’t Feel Like Family

#31 I Just Last Week Had To Explain What This Was To Someone

#32 Love All My Recruiters Friends

#33 Ain’t Wrong

#34 I Had Someone Check My Calendar Last Week I Was So Paranoid

#35 Very Sad. Now Good Day

#36 Orgasmic

#37 So Pay Me

#38 Whitest Whites

#39 Thanks Everyone

#40 Easier To Explain

#41 That Tracks

#42 I’m Dead Inside

#43 What She Said

#44 We All Do This Huh?

#45 Brain Full, Heart Not So Much

#46 Two Slice Limit. Thanks

#47 Very Much Me. Sunday Scarier Have Hit Early

#48 It’s 4, 6 And 9 For Me

#49 Guilty

#50 Leave Me Alone. I’m Comfy

