“My Goal Is To Help People Feel Less Alone”: 23 Relatable Comics By Krysten Bevilaqua (New Pics)

Krysten Bevilaqua, the artist behind Bevs Comics, believes that storytelling is a way to connect through shared experiences. “I love making comics that feel like a warm hug,” she says, and her work does just that—capturing the highs and lows of relationships, mental health, and self-discovery.

Since 2018, her expressive yet simple art style has resonated with thousands, turning everyday emotions into moments of humor and tenderness.

More info: Instagram | Facebook | bevilaquastudio.com | youtube.com | tiktok.com | Etsy | ko-fi.com

#1

Image source: bevscomics

#2

Image source: bevscomics

#3

Image source: bevscomics

#4

Image source: bevscomics

#5

Image source: bevscomics

#6

Image source: bevscomics

#7

Image source: bevscomics

#8

Image source: bevscomics

#9

Image source: bevscomics

#10

Image source: bevscomics

#11

Image source: bevscomics

#12

Image source: bevscomics

#13

Image source: bevscomics

#14

Image source: bevscomics

#15

Image source: bevscomics

#16

Image source: bevscomics

#17

Image source: bevscomics

#18

Image source: bevscomics

#19

Image source: bevscomics

#20

Image source: bevscomics

#21

Image source: bevscomics

#22

Image source: bevscomics

#23

Image source: bevscomics

