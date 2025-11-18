“Sweet Corn And Lettuce”: 24 Comics For A Lighthearted Break From The Daily Grind (New Pics)

Ruth Martin is a science teacher by day and a cartoonist by night. Her comics mix humor and insight, offering a fresh look at everyday life. With over 27,400 followers on Instagram, people love her witty and relatable content. If you need a quick laugh or a new perspective on daily routines, Ruth’s work might brighten your day.

Ruth often finds inspiration while running, using those quiet moments to think of new ideas. Her comics capture the ups and downs of life with a lighthearted touch. Even with her busy job, Ruth is committed to creating content that connects with her audience. Her growing popularity shows just how talented and relatable her work is.

More info: Instagram | x.com | Facebook | ko-fi.com

#1

Image source: sweetcornandlettuce

#2

Image source: sweetcornandlettuce

#3

Image source: sweetcornandlettuce

#4

Image source: sweetcornandlettuce

#5

Image source: sweetcornandlettuce

#6

Image source: sweetcornandlettuce

#7

Image source: sweetcornandlettuce

#8

Image source: sweetcornandlettuce

#9

Image source: sweetcornandlettuce

#10

Image source: sweetcornandlettuce

#11

Image source: sweetcornandlettuce

#12

Image source: sweetcornandlettuce

#13

Image source: sweetcornandlettuce

#14

Image source: sweetcornandlettuce

#15

Image source: sweetcornandlettuce

#16

Image source: sweetcornandlettuce

#17

Image source: sweetcornandlettuce

#18

Image source: sweetcornandlettuce

#19

Image source: sweetcornandlettuce

#20

Image source: sweetcornandlettuce

#21

Image source: sweetcornandlettuce

#22

Image source: sweetcornandlettuce

#23

Image source: sweetcornandlettuce

#24

Image source: sweetcornandlettuce

