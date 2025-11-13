Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

by

Love has always been a source of the greatest creative ideas for artists and everyone who has been in love at least once understands why. The world fills up with butterflies and rainbows which you want to experience with newly enhanced senses and the perfect significant other by your side. But the truth is that there isn’t such a thing as a perfect relationship. Once the honeymoon stage is over, reality strikes, and even though it doesn‘t exactly look like a romantic movie, the trust, and comfort two people develop is not less worthy of bringing to light.

A 29-year-old Los Angeles based artist, Amanda Oleander, invites her audience of 878k people on Instagram to the intimate world of everyday life in loving relationships that is often left behind closed doors.

Scroll through the cute drawings below to explore the inner working of long-term relationships and see if they look familiar. And if you can’t get enough, check out Amanda’s illustrations that we’ve previously shared on Bored Panda.

More info: amandaoleander.com | Instagram | twitter.com | Facebook

#1

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#2

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#3

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#4

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#5

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#6

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#7

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#8

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#9

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#10

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#11

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#12

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#13

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#14

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#15

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#16

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#17

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#18

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#19

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#20

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#21

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#22

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#23

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#24

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#25

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#26

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#27

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#28

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#29

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

#30

Honest Illustrations Show What Happens Behind Closed Doors In Every Relationship (30 New Pics)

Image source: amandaoleander

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Movie Review: You Were Never Really Here
3 min read
Feb, 10, 2022
Cobra Kai Netflix Macchio
Netflix’s Cobra Kai Series Detailed
3 min read
Nov, 28, 2022
54 Photos That Prove Japan Is Not Like Any Other Country
3 min read
Nov, 12, 2025
NYT Mini Crossword Hints And Answers For 16-September-2025
3 min read
Sep, 15, 2025
Money Heist: The 9 Most Emotional Moments
3 min read
Oct, 1, 2021
Dawson’s Creek: Why Jen Lindley Had to Die in the Finale
3 min read
Apr, 1, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.