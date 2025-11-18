‘Reasons My Friends Hate Me’: 25 Comics About Self-Deprecating Humor By Aylia Colwell

by

If you’re anything like Aylia, not afraid to paint yourself as a villain and laugh at your toxic traits, then her comics “Reasons My Friends Hate Me” are a perfect match for your sense of humor.

These comics’ hilarious and brutally honest self-awareness pokes fun at the everyday quirks and flaws that we all have but rarely admit. As Aylia previously shared: “Most comics are inspired by actual events, frequently amplified for entertainment.”

So, without further ado, let’s hop into the post and see what Aylia has created since her last post.

More info: Instagram

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

Patrick Penrose
Related Posts
Insect Breeder Presents ‘The Biggest Snail You Will Ever See’
3 min read
Nov, 12, 2025
News Anchor Reporting On A Stolen Puppy Sees The Same Dog In The Street, Realizes It’s The Kidnapper Walking Him
3 min read
Nov, 15, 2025
10 Things You Didn’t Know about “Help! I Wrecked My House”
3 min read
Sep, 18, 2021
Hey Pandas, What Is The Greatest Accomplishment In Your Life? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, What Stereotype Do You Perpetuate Without Doing It On Purpose? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Labrador Retriever
3 min read
Nov, 17, 2025
