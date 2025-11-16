30 Hyper-Realistic Tattoos That Look Like They’ve Been Imprinted On The Skin

For a lot of people, getting a tattoo is a big and often once-in-a-lifetime experience. This tattoo artist, Quang Phạm, helps his customers achieve realistic-looking tattoos of their loved ones.

With more than 52k followers on Instagram, Quang shares his best works with his audience, who seem to love the extremely realistic ink on the skin. The artist is usually provided with photo references and his tattoos look like the real thing!

More info: Instagram | Facebook

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

