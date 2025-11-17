Realistic Fabric Paintings (5 Pics)

I paint realistic paintings of blankets and quilts. All on 50cm x 70cm canvas panels and available in my Etsy shop.
Highly detailed and textured, they make you feel all warm and fuzzy.
More info: Etsy
Warm and fuzzy
Mixed media on 50cm x 70cm canvas panel.
Home
Mixed media on 50cm x 70cm canvas panel.
Rainy day
Mixed media on 50cm x 70cm canvas panel.
Twee
Mixed media on 50cm x 70cm canvas panel.
Nana
Mixed media on 50cm x 70cm canvas panel.
